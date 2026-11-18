El gobierno de Tlaxcala bajo la dirección de la gobernadora Lorena Cuéllar destinó, junto con la Federación, una inversión de 20 millones 633 mil pesos durante el periodo 2022-2026 para impulsar la cultura del agua en Tlaxcala, mediante la creación y el equipamiento de espacios inmersivos enfocados en promover el cuidado de este recurso natural.

El titular de la Comisión Estatal del Agua (CEAS), Javier Israel Tobón Solano, informó que estos proyectos buscan generar conciencia entre niñas, niños, jóvenes y familias a través de infraestructura hidráulica, tecnología, educación y participación ciudadana.

Durante su participación en el Diálogo Circular de la Coordinación de Comunicación, el funcionario detalló que la inversión de 20.6 millones de pesos se ha destinado a diferentes proyectos distribuidos en municipios de la entidad.

Tlaxcala apuesta por espacios inmersivos del agua

El titular de la CEAS, Javier Tobón explicó que el programa federal de Cultura del Agua cuenta con una bolsa de 16 millones de pesos, distribuida entre las 32 entidades del país, por lo que a cada estado le corresponde un presupuesto aproximado de 450 mil pesos.

Recordó que anteriormente los recursos del esquema de aportación peso a peso entre la Federación y los gobiernos estatales se utilizaban principalmente para adquirir botargas, pantallas, bocinas y materiales didácticos para impartir cursos en instituciones educativas.

Sin embargo, en el estado de Tlaxcala, la gobernadora Lorena Cuéllar, en 2022 destinó un presupuesto conjunto de 2.5 millones de pesos para impulsar proyectos de educación ambiental, entre ellos una sala inmersiva ubicada en el Zoológico del Altiplano, que será renovada en 2027.

En 2023 la inversión fue de 300 mil pesos, mientras que en 2024 se destinaron 4 millones de pesos para desarrollar la Sala Inmersiva del Agua, ubicada en San Hipólito Chimalpa, en el municipio de Tlaxcala.

Para 2025 se aprobó un presupuesto conjunto de 8 millones 919 mil pesos para habilitar seis espacios en Apizaco, Tlaxco, Atlangatepec, Tepetitla, Teolocholco y San Juan Huactzinco, recientemente inaugurados por la gobernadora y el director general de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), Efraín Morales López.

Tecnología para enseñar el cuidado del agua

Los proyectos incorporan tecnología para el cuidado del agua, como realidad virtual, realidad aumentada, mapping y experiencias audiovisuales. Con estas herramientas, las personas podrán conocer el ciclo del agua, los procesos de tratamiento y saneamiento, así como alternativas para su reúso y aprovechamiento.

Las salas inmersivas del agua estarán bajo la responsabilidad de los ayuntamientos en cuanto a operación y mantenimiento, mientras que la CEAS realizará labores de supervisión para verificar su funcionamiento.

El funcionario destacó que estos espacios buscan acercar el conocimiento sobre los recursos hídricos a la población mediante experiencias interactivas y actividades educativas.

Huamantla tendrá un nuevo espacio inmersivo en 2026

Como parte de la estrategia, el titular de la CEAS anunció que para 2026 se contempla poner en marcha un nuevo proyecto en Huamantla, con una inversión de 4 millones 913 mil pesos. El espacio estará ubicado en la antigua estación del ferrocarril.

Es una inversión histórica, como parte de este programa federal y del estado, de 20 millones 633 mil pesos. Lo quiero recalcar porque sí somos el único estado que está invirtiendo en este tipo de proyectos. Javier Tobón, titular de la CEAS

El funcionario sostuvo que Tlaxcala es la única entidad del país que ha impulsado proyectos con tecnología inmersiva dentro del programa federal de Cultura del Agua. Añadió que este modelo fue reconocido por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien busca replicarlo en otras entidades.

Con estas acciones, el gobierno de Tlaxcala busca fortalecer la infraestructura hidráulica y generar conciencia social para consolidar una nueva cultura del agua, además de contribuir al saneamiento del río Zahuapan.