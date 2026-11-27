El agresor Octavio Cortés del hotel Park Life Santa Fe en la CDMX, que agredió a la recepcionista, podría quedar en libertad si un juez acepta la suspensión penal del proceso.

Octavio Cortés podría conseguir la suspensión del proceso penal debido al cambio en el delito que pasó de ser tentativa de feminicidio a lesiones dolosas, delito clasificado como menor.

Octavio Cortés, agresor de la recepcionista de Park Life Santa Fe, podría quedar en libertad

En junio de 2026, las cámaras de seguridad en el hotel Park Life Santa Fe captaron el momento en que Octavio Cortés agredió físicamente a la recepcionista el lugar.

Luego de que incluso el agresor huyera a Estados Unidos tras la denuncia penal y pública, fue aprehendido, pero al determinarse que su delito no fue tentativa de feminicidio sino lesiones dolosas, Octavio Cortés podría quedar en libertad.

Hoy, 27 de noviembre de 2026, en los Juzgados del Reclusorio Oriente se llevará a cabo una audiencia que solicitó Octavio Cortés para pedir la suspensión condicional del proceso, es decir, su libertad para no llegar a juicio y terminar el proceso penal.

Para ello, Miriam Moreno informó para Ciro Gómez Leyva que el juez tendrá que determinar si es apto para la suspensión condicional, además de que su defensa tendrá que plantear las ofertas de reparación de daño a la víctima.

Sumado a ello, el juez determinará situaciones como podría ser un domicilio fijo en México, presentación periódica para firmar, curso o tratamiento psicológico, servicio a la comunidad, entre otros detalles.

El agresor tiene la posibilidad de culminar con el proceso penal y vivir en libertad, debido a la reclasificación de su delito, pues las lesiones dolosas son consideradas un delito menor.

Por otra parte, se informó que la víctima de Octavio Cortés también asistirá a la audiencia y será ella quien también exponga el acceso a terminar el proceso penal.