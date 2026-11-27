El Gobierno de Monterrey puso en marcha el Programa Especial de Protección Civil para la temporada invernal 2026-2027, mediante el cual diversas dependencias municipales coordinarán acciones para prevenir riesgos y salvaguardar la integridad de la población.

Durante la Quinta Sesión Ordinaria del Consejo Municipal de Protección Civil, a través del Consejo Municipal de Emergencias, se presentaron las estrategias de atención y prevención que se implementarán durante los próximos meses.

Protección Civil realiza operativos nocturnos para apoyar a población vulnerable

Como parte de las primeras medidas, Protección Civil municipal realizó operativos nocturnos para brindar apoyo a personas en situación de calle, particularmente ante los descensos de temperatura registrados en los últimos días.

El director de Protección Civil de Monterrey, Daniel Betancourt Saldaña explicó que durante la reunión se expusieron los pronósticos de frentes fríos y las medidas que deberán mantener activas las distintas dependencias para responder oportunamente.

Se presentó al Comité Municipal de Emergencias el programa especial para la temporada invernal, en donde se incluyen los frentes fríos que se esperan y debemos de estar preparados para ello. Daniel Betancourt Saldaña, director de Protección Civil de Monterrey

El funcionario agregó que también se dará seguimiento a los puntos susceptibles de congelamiento, principalmente en puentes peatonales y vehiculares, los cuales ya fueron identificados para establecer medidas preventivas y reducir riesgos para peatones y automovilistas.

DIF Monterrey y Protección Civil habilitarán refugios temporales

El programa contempla la habilitación de refugios temporales a cargo del DIF Municipal cuando el termómetro registre temperaturas de un dígito. Su operación se realizará en coordinación con Protección Civil y la Policía de Monterrey, a fin de brindar atención a quienes lo requieran.

En la sesión participaron el inspector de Operación Policial, Raúl Cázares Orozco, y Jorge Ortega Zamarripa, inspector de Inteligencia, ambos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Monterrey, así como mandos operativos de la Dirección de Policía y Tránsito y personal de Servicios Públicos.

Asimismo, las autoridades recordaron que la ciudadanía puede consultar información y avisos preventivos relacionados con emergencias y protección civil mediante la aplicación SIAT Monterrey.

Estas medidas forman parte de la estrategia ESCUDO, mediante la cual el Gobierno de Monterrey coordina esfuerzos institucionales para fortalecer la prevención y proteger a las familias regiomontanas durante la temporada invernal.