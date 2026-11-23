La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros inauguró el XXXIII Campeonato Nacional de Charros Mayores Tlaxcala 2026, una competencia que por primera vez tiene como sede a la entidad y que reúne a exponentes de la charrería de 15 estados del país, así como de Estados Unidos.

La ceremonia se realizó en el lienzo charro Adolfo López Mateos, donde se dieron cita representantes de la Federación Mexicana de Charrería, autoridades estatales y participantes de esta edición, que contempla competencias deportivas y actividades culturales y sociales.

Tlaxcala recibe por primera vez el Campeonato Nacional de Charros Mayores

Durante la inauguración, Lorena Cuéllar destacó que ser sede de este encuentro representa una oportunidad para fortalecer las tradiciones mexicanas y recibir a la comunidad charra en la entidad. También señaló que su administración ha impulsado el deporte como una herramienta para promover el turismo, el desarrollo económico y la convivencia familiar.

La mandataria afirmó que su gobierno ha destinado más de mil 520 millones de pesos al deporte y que la inversión en este rubro aumentó más de mil por ciento durante su administración. Asimismo, explicó que las nuevas instalaciones del lienzo charro responden al compromiso de ofrecer un espacio adecuado para la práctica de esta disciplina.

Tlaxcala recibe por primera vez el Campeonato Nacional de Charros Mayores (Cortesía )

Por su parte, Salvador Barajas del Toro, presidente de la Federación Mexicana de Charrería, reconoció el respaldo del gobierno estatal para concretar la realización del campeonato y agradeció la disposición de Tlaxcala para recibir a los competidores y sus familias.

El dirigente detalló que esta edición cuenta con la participación de 60 equipos de charros mayores, 15 escaramuzas y 14 charros completos mayores, lo que representa una participación histórica para el encuentro. También destacó la recepción que han brindado las familias tlaxcaltecas y los sectores hotelero y restaurantero a los visitantes.

Campeonato Nacional de Charros Mayores reúne competencias y actividades culturales

En el acto inaugural también participaron Isidro Candia García, presidente de la Unión de Asociaciones de Charros de Tlaxcala; Gerardo Rico Cázares, coordinador nacional de Charros Mayores, y Daniel Moncayo Cervantes, director del Instituto del Deporte de Tlaxcala.

Como parte de la ceremonia, se rindió homenaje a José Ramos Narváez, en reconocimiento a su trayectoria deportiva y profesional, así como a sus aportaciones a la charrería. Al recibir la distinción, expresó su orgullo por haber dedicado su vida a esta disciplina y a la veterinaria, dos de sus principales pasiones.

Antes del inicio de las actividades deportivas, los asistentes participaron en la tradicional Oración del Charro y posteriormente en un desfile de los competidores, quienes se presentaron ante el público reunido en el lienzo charro Adolfo López Mateos.

Finalmente, a las 12:50 horas del domingo 22 de noviembre de 2026, Lorena Cuéllar declaró formalmente inauguradas las actividades del XXXIII Campeonato Nacional de Charros Mayores Tlaxcala 2026 y deseó éxito a quienes participan en las distintas competencias.