Alejandra Quintos, mamá de Dafne Zapata, aseguró que dará un voto de confianza a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJE), aunque reconoció que, hasta el momento, no hay personas detenidas por la muerte de su hija.

“Sí, me siento tranquila. Les voy a decir por qué: porque se comprometió conmigo el jefe de investigación. Ahorita ando un poco aturdida, pero me dijo: ‘Denos solo por hoy un voto de confianza. Dame un voto de confianza’. ¿Qué es lo que sigue? Vamos a darles un voto de confianza (...)” Alejandra Quintos, mamá de Dafne Zapata

⚖️Alejandra Quintos, madre de Dafne, dio un voto de confianza a la Fiscalía, pero advirtió que solo creerá en las autoridades cuando haya resultados concretos.



Tras una reunión de tres horas con personal de investigación, explicó que le informaron sobre avances en el caso,… pic.twitter.com/t2k3jNte6e — Azucena Uresti (@azucenau) July 22, 2026

No obstante, la madre de Dafne Zapata señaló que en la Academia Militarizada Marina Doenitz le prometieron “cosas bonitas” respaldadas por supuestos 30 años de experiencia y educación integral; sin embargo, subrayó que lo único que exige son resultados y personas detenidas, pues su hija murió y, además, otros menores habrían sufrido abusos.

Cabe recordar que Dafne Zapata Quintos, de 13 años, murió por asfixia por sumersión tras ingresar a la Academia Militarizada Marina Doenitz, ubicada en Ciudad Madero, Tamaulipas.

Preparan denuncias contra la Academia Militarizada Marina Doenitz donde murió Dafne Zapata

Alejandra Quintos reveló que se preparan nuevas denuncias contra la Academia Militarizada Marina Doenitz, institución donde falleció su hija.

Explicó que recibió una llamada accidental de una persona que formó parte de la estructura de la organización y que ahora está dispuesta a declarar, incluso ante medios de comunicación, sin importar el tiempo transcurrido.

Según relató, la Fiscalía de Tamaulipas le aseguró que el paso de los años no representa un obstáculo para investigar los hechos y que personal especializado brindará acompañamiento emocional a las víctimas antes de rendir su declaración.

Por ello, Alejandra Quintos hizo un llamado a personas que presuntamente fueron víctimas de abusos en la academia, de cualquier edad, así como a menores acompañados por sus tutores, para que presenten sus denuncias sin temor.

Asimismo, afirmó que continúan sumándose denuncias de exalumnos provenientes de distintos estados del país. Muchos de ellos hoy son adultos y profesionistas, pero aseguran que fueron víctimas de tortura o violencia durante su estancia en la institución.

La madre de Dafne Zapata enfatizó que estas acciones buscan honrar la memoria de su hija y la de otro menor fallecido, además de obtener justicia por los presuntos delitos cometidos durante los últimos 30 años.

No hay detenidos por la muerte de Dafne Zapata; su mamá exige prisión preventiva

Alejandra Quintos reiteró que, pese a que la investigación continúa, todavía no hay personas detenidas por la muerte de Dafne Zapata.

Ante ello, exigió que las autoridades soliciten, al menos, prisión preventiva para los presuntos responsables y reiteró su demanda de justicia.