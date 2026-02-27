Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) confirmó la captura de Antonio Guadalupe “N”, alias “El Lexus”, así como a ocho integrantes del Cártel del Golfo en Matamoros, Tamaulipas.

Antonio Guadalupe “N”, alias “El Lexus” era identificado como jefe de la llamada “Operativa Ranger” facción de los “Ciclones” del Cártel del Golfo, quién además fue detenido junto con otros ocho integrantes de la misma célula delictiva en Tamaulipas.

El Lexus, junto con los otros ocho detenidos eran considerados como generadores de violencia en la zona.

Así fue la captura de “El Lexus” en Matamoros, Tamaulipas junto con armas de alto poder

A través de redes sociales, Omar García Harfuch detalló que la detención fue resultado de un operativo conjunto entre:

Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano

Guardia Nacional

Fuerza Aérea Mexicana

Durante la intervención fueron detenidas nueve personas en total y se aseguró un importante arsenal.

Este criminal junto con la “Operativa Ranger” eran los encargados de la seguridad de José Alfredo “N”, alias “El Contador”, jefe de la facción “Ciclones” del Cártel del Golfo.

A los 9 detenidos se les decomisaron armas de alto poder como:

Fusiles Barret calibre 50

Lanzacohetes

Granadas

Cartuchos

Equipo táctico

Vehículos

Las autoridades señalaron que este aseguramiento representa un golpe operativo a la estructura del Cártel del Golfo en Matamoros.

Estos delitos que se le atribuyen a “El Lexus” en México y Estados Unidos

Antonio Guadalupe “N” era buscado por autoridades de México y Estados Unidos. Se le relaciona con delitos como:

Extorsión

Secuestro

Tráfico de armas

Trata de personas

Narcotráfico

Las investigaciones continúan para determinar su responsabilidad en distintos hechos violentos registrados en Tamaulipas.

Por el momento los 9 detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), junto con lo asegurado, informó Omar García Harfuch.