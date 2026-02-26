El gobierno de Matamoros, Tamaulipas, destacó que se encuentra activa una situación de riesgo que se controla con un operativo.

El operativo que fue desplegado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se reporta en el ejido Sandoval desde las 6:00 horas del jueves 26 de febrero, autoridades piden a la ciudadanía mantener la calma y resguardarse.

Matamoros alerta "situación de riesgo" (Gobierno Municipal de Matamoros/ Facebook)

Operativo de la Sedena despierta a Matamoros; destacan “situación de riesgo”

Habitantes de Matamoros compartieron que desde las 6:00 horas del jueves 26 de febrero inició un operativo de la Sedena, con la presencia de helicópteros y vehículos con elementos armados.

El operativo fue confirmado por el gobierno municipal de Matamoros que, a través de redes sociales, alertó a la comunidad a mantener la calma y solo informarse por canales oficiales.

Asimismo, pidió evitar la zona del ejido Sandoval, donde se reportó la “situación de riesgo”.

Sin embargo, no aclaró el motivo del operativo; ciudadanos señalaron que los accesos al ejido se encuentran cerrados.

Por otra parte, las autoridades federales no han brindado información sobre el operativo que estaría aún en curso.

Cabe destacar que en varios videos circulan en redes sociales sobre la presencia del ejército en Matamoros sin que se mencione algún enfrentamiento.