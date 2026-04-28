Estados Unidos emitió alerta en Reynosa, Tamaulipas, tras el arresto del “R9” del Cártel del Golfo y la violencia que se desató en la entidad.

La captura de Alexander Benavides Flores, alias “R9”, presunto líder del grupo criminal “Los Metros”, generó alertas de seguridad por parte del gobierno estadounidense.

Detienen en Reynosa a Alexander Benavides, presunto capo del Cártel del Golfo (Eduardo Díaz/SDPnoticias)

Emite Estados Unidos alerta en Reynosa por arresto del “R9” del Cártel del Golfo

A través de redes sociales, Estados Unidos emitió alerta en Reynosa por el arresto del “R9”.

El consulado de Estados Unidos en Matamoros ordenó a los empleados del gobierno evitar el área metropolitana de Reynosa.

“La advertencia de viaje del Departamento de Estado para Tamaulipas es de Nivel 4: No viajar debido al terrorismo, la delincuencia y el secuestro”, confirmaron las autoridades.

Asimismo, Estados Unidos dio algunas medidas a tomar para sus empleados:

Evitar la zona metropolitana de Reynosa

Mantener un alto nivel de vigilancia y mantener un perfil bajo.

Mantenerse al tanto de las novedades en los medios locales

Prestar atención a su entorno

Avisar a amigos y familiares de su seguridad

Revisar sus planes de seguridad personal y seguir instrucciones de las autoridades locales.

Llamar al 911 en caso de necesitar asistencia de emergencia

Estados Unidos emite alerta en Reynosa tras arresto del “R9” del Cártel del Golfo (@TravelGov / X)

Las recomendaciones de las autoridades estadounidenses llegan tras la detención de Alexander Benavides Flores, alias “R9”.

Tras la captura del presunto líder de “Los Metros” del Cártel del Golfo, se han registrado una jornada de narcobloqueos en carreteras y balaceras en Reynosa, Tamaulipas, este 27 de abril de 2026.