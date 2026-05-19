Mary Virginia Hantsch, cónsul de Estados Unidos en Matamoros, Tamaulipas, condenó el asesinato de un agente del Servicio de Protección Federal tras ser víctima de una emboscada.

Esto luego de que el domingo 17 de mayo de 2026, agentes del Servicio de Protección Federal fueron víctimas de una agresión armada tras cumplir con su deber afuera del consulado estadounidense, dejando un saldo de dos elementos heridos y uno muerto.

“Estamos profundamente entristecidos por la pérdida de un miembro del Servicio de Protección Federal asignado a nuestro consulado”. Mary Virginia Hantsch

Cónsul de Estados Unidos en Matamoros lamenta la muerte de un agente federal en emboscada

A través de un posicionamiento en video, la cónsul Mary Virginia Hantsch lamentó la agresión armada en Matamoros en donde murió un agente del Servicio de Protección Federal y dos elementos más resultaron heridos.

La oficina consular enfatizó que el personal que resultó agredido desempeña exclusivamente labores de resguardo a la infraestructura y personal asignado, sin participar en operativos de seguridad externos.

Cónsul de Estados Unidos en Matamoros condena asesinato de agente en emboscada (Captura)

Mary Virginia Hantsch manifestó inquietud ante la violencia que impacta a las familias tanto en México como en Estados Unidos, señalando el actuar de peligrosos grupos delictivos.

La cónsul afirmó que el gobierno estadounidense mantiene vigilancia estrecha sobre las investigaciones actuales encabezadas por autoridades mexicanas.

Esto para esclarecer el atentado contra el personal del Servicio de Protección Federal que se encontraba asignado a su protección consular.

Mary Virginia Hantsch extendió su solidaridad a los familiares de la víctima, reconociendo el valor de quienes protegen las misiones diplomáticas internacionales en Tamaulipas.

Un muerto y dos heridos tras emboscada contra agentes federales en Matamoros; hay dos detenidos

Un violento ataque armado contra elementos del Servicio de Protección Federal en Matamoros, Tamaulipas, dejó un saldo de un oficial muerto y otros dos con heridas de gravedad.

Los hechos ocurrieron el domingo 17 de mayo cerca de las instalaciones del Cecati, cuando los uniformados fueron sorprendidos por sujetos armados que abrieron fuego tras un incidente vial.

La Secretaría de Seguridad reportó que la agresión se desencadenó luego de que una camioneta impactara a los agentes, justo instantes después de concluir su turno laboral en el consulado de Estados Unidos.

Tras una breve persecución, un segundo vehículo tripulado por hombres fuertemente armados se sumó a la emboscada, obligando a los elementos federales a repeler el ataque para intentar salvaguardar su integridad física.

Cónsul de Estados Unidos en Matamoros condena asesinato de agente en emboscada (Tomada de FB)

El Gabinete de Seguridad federal confirmó la detención de dos presuntos implicados en la emboscada, a quienes se les decomisaron cuatro armas de fuego y un vehículo.

Mientras los agentes heridos reciben atención hospitalaria especializada bajo pronóstico reservado, las autoridades mantienen un despliegue permanente para localizar al resto de los agresores vinculados con este ataque armado.