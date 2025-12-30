Hoy lunes 29 de diciembre se dio a conocer que Mario Alberto Cárdenas Medina, alias “El Betillo”, sobrino de Osiel Cárdenas Guillén, exlíder del Cártel del Golfo, fue vinculado a proceso.

La Fiscalía General de la República (FGR) señaló que un juez federal determinó que el Ministerio Público, así como la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), aportó pruebas suficientes en contra de “El Betillo”, detenido en Monterrey el 21 de diciembre de 2025.

Fue vinculado a proceso a “El Betillo”; permanecerá en la cárcel de Apodaca, Nuevo León

Este lunes, la FGR dio a conocer que obtuvo la vinculación a proceso de Mario Alberto Cárdenas Medina, alias “El Betillo”, acusado por los delitos de:

Posesión de arma de fuego, cartuchos y cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas

Delitos contra la salud con fines de comercio

#FGR obtuvo vinculación a proceso contra Mario “N”, Raúl “N” y Kevin “N”, por su probable participación en delitos de posesión de arma, cartuchos, cargadores todo de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, y contra la salud con fines de comercio de metanfetamina.… pic.twitter.com/xB6sddSGLT — FGR México (@FGRMexico) December 29, 2025

Debido a esta situación, el juez federal dictó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa para el “El Betillo”, sobrino de Osiel Cárdenas Guillén, por lo que deberá permanecer en la cárcel en el CERESO de Apodaca 1 Norte.

Asimismo, durante la audiencia de este lunes, la autoridad estableció el plazo de tres meses para que se lleve a cabo la investigación complementaria contra el sobrino de Osiel Cárdenas Guillén.

Además de Mario Alberto Cárdenas Medina, también fueron vinculados dos hombres más, Raúl “N” y Kevin “N”, quienes son acusados por los mismos delitos.

Los tres fueron detenidos el 21 de diciembre durante un operativo de seguridad realizado en Monterrey.