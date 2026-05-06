Un ataque contra la Guardia Estatal en Reynosa, Tamaulipas dejó un saldo de dos policías muertos y uno herido la tarde del 5 de mayo de 2026.

Momentos después, se informó que los agentes atacados en Reynosa fueron identificados como:

López Gutiérrez José Antonio, herido

Toledo Ruiz Vicente, muerto

Pizaña Torres Marco Tulio, muerto

Ataque contra Guardia Estatal en Reynosa deja policías muertos

Mueren dos agentes de la Guardia Estatal tras ataque en Reynosa

Según los primeros reportes, elementos de la Guardia Estatal en Reynosa fueron atacados a tiros mientras realizaban un recorrido de vigilancia en ese municipio de Tamaulipas.

Los hechos tuvieron lugar a la altura de la colonia Valle Soleado, sobre la carretera Reynosa-San Fernando, la tarde del martes 5 de mayo, donde civiles les dispararon de manera directa.

Las balas hirieron a tres policías, quienes fueron llevados de urgencia a un hospital cercano.

Sin embargo, debido a la gravedad de las heridas, Vicente Toledo Ruiz y Marco Tulio Pizaña Torres, encargado de la Estación Segura Reynosa Sur, murieron poco después.

Un tercer agente, identificado como José Antonio López Gutiérrez, sigue recibiendo atención médica y su estado de salud es reportado como grave.

Balas (Archivo / Cuartoscuro)

Sin detenidos por ataque a Guardia Estatal de Reynosa

Después de la agresión, patrullas de la coordinación de Reynosa y elementos de auxilio carretero de la Estación de Periquitos realizaron operativos para dar con los responsables.

Sin embargo, hasta el momento no hay un reporte oficial de personas detenidas tras la agresión, ni tampoco se conoce el móvil de este ataque.