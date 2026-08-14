Sirenio “N”, padrastro de la niña de 11 años de edad que quedó embarazada, fue detenido por elementos de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) del Estado de Tamaulipas.

Así lo dio a conocer la fiscalía por medio de un comunicado en el que resaltó que el sujeto fue asegurado debido a que se le acusa del delito de Violación Equiparada agravada.

Cabe destacar que el padrastro de la niña de 11 años que quedó embarazada, es señalado por cometer la agresión contra la víctima dentro de un domicilio familiar de Matamoros.

Padrastro de niña de 11 años embarazada ya fue detenido

Durante la primera semana de agosto, las autoridades de Tamaulipas iniciaron las investigaciones por el delito de abuso sexual cometido en contra de una niña de 11 años en Matamoros.

Las investigaciones se abrieron luego de que la madre de niña detectó que la menor estaba embarazada de aproximadamente 5 meses, por lo que presentó una denuncia.

En seguimiento al caso, la FGJ de Tamaulipas obtuvo una orden de aprehensión contra Sirenio “N”, padrastro de la menor que es señalado como el principal sospechoso.

Fue el Juez de Control de la Tercera Región Judicial, quien libró la orden judicial en contra del imputado acusado de violentar sexualmente a la menor de edad.

Ante ello, elementos de la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos contra Niñas, Niños y Adolescentes y Delitos contra las Mujeres por Razones de Género, detuvieron al sujeto.

Una vez que se cumplimentó la detención de Sirenio “N”, fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente con el fin de que continúe con el proceso penal que corresponde.

Padrastro de niña de 11 años embarazada es señalado por agredir a menor

Las investigaciones que derivaron en la detención de Sirenio “N”, han permitido identificar al padrastro es el principal sospechoso en la carpeta por agresión sexual contra una niña de 11 años.

Sobre ello, la FGJ indicó que el sujeto fue asegurado debido a que en las indagatorias se ha establecido que agredió sexualmente a la víctima dentro del domicilio en el que ambos vivían

“Los hechos registrados en el domicilio ubicado en calle Marte número 13 de la Colonia Infonavit Satélite, en este municipio, donde de acuerdo a las investigaciones el imputado violento sexualmente a la víctima niña de once años” FGJ Tamaulipas

El expediente ministerial permanece a disposición de las autoridades judiciales correspondientes para continuar con el procedimiento legal sobre los hechos señalados en la imputación.