El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, presentó una estrategia integral para garantizar los derechos de niñas y niños, que contempla acciones en educación, salud, movilidad y espacios públicos.

Como parte de esta política, anunció que el Congreso local evaluará iniciativas para elevar a rango constitucional la cobertura universal de salud para estudiantes de educación básica y el acceso gratuito al transporte público, con el objetivo de brindar certeza a las familias.

Estas medidas buscan asegurar que ningún menor se quede sin atención médica ni acceso a la escuela por falta de recursos.

Pablo Lemus impulsa atención integral para la niñez

Las propuestas también contemplan la detección y atención temprana de discapacidad auditiva, así como la integración de niñas y niños a un sistema educativo de calidad con acompañamiento especializado.

En materia educativa, el mandatario destacó el impulso a programas que garantizan útiles, mochilas y uniformes, además de la renovación de escuelas, aulas digitales y formación en áreas como música, inglés y robótica.

Asimismo, se fortalecen esquemas como escuelas de tiempo completo y espacios especializados para niñas y niños con discapacidad o neurodivergencia.

Pablo Lemus busca elevar a rango constitucional transporte gratis y salud para niños. (ALICIA REYES )

Jalisco fortalece salud y espacios públicos para niñas y niños

En el ámbito de la salud, se avanza en la consolidación de un sistema con cobertura amplia que incluye atención integral y gratuita para menores con cáncer, diabetes tipo 1 e insuficiencia renal, así como servicios especializados.

De manera paralela, se impulsa la creación y mejora de espacios públicos enfocados en la niñez, como la red estatal de Centros Colmena, parques y centros de atención para el autismo, con el objetivo de ofrecer entornos seguros e incluyentes.

Finalmente, Pablo Lemus reiteró que la niñez es prioridad de su administración y aseguró que el compromiso es acompañar a las y los menores desde su nacimiento hasta el cumplimiento de sus metas, mediante políticas públicas integrales.