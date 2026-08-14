El fiscal general de Tabasco, Óscar Tonatiuh Vázquez Landeros, afirmó que los procesos en contra de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco, se llevan a cabo conforme a derecho y con respeto al debido proceso y a la presunción de inocencia.

Esto, luego de que el exfuncionario difundiera una carta en la que afirmó ser víctima de “persecución política”. Ante ello, el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) señaló que se respetan tanto los derechos humanos del imputado como los de las víctimas de los delitos.

FGE de Tabasco refrenda compromiso con las víctimas en caso de Hernán Bermúdez

Vázquez Landeros indicó que, por obligación constitucional, el Ministerio Público realiza su trabajo atendiendo a las víctimas directas e indirectas del caso, quienes tienen derecho a la verdad, la justicia y la reparación del daño.

El fiscal general señaló que durante los procesos se deben respetar los derechos humanos tanto de los imputados como de las víctimas. Además, explicó que los delitos por los cuales se señala a Bermúdez Requena son de aquellos que se persiguen de oficio, por lo que se dará continuidad a las investigaciones para evitar que queden impunes.

Asimismo, explicó que las carpetas de investigación contra el exfuncionario continúan desahogándose conforme a derecho. Sin embargo, aclaró que una de ellas se encuentra suspendida debido a un amparo interpuesto por la defensa.

Finalmente, Vázquez Landeros restó importancia a la carta difundida por el presunto líder de la agrupación conocida como “La Barredora” y reiteró que la Fiscalía General del Estado cumplirá con su deber actuando con legalidad, sin dirimir los casos en los medios de comunicación.