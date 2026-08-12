La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas citó a declarar a familiares de la niña de 11 años que permanecía hospitalizada en Matamoros tras cursar un embarazo de aproximadamente cinco meses. La dependencia mantiene abierta una carpeta de investigación para esclarecer cómo ocurrió el embarazo y determinar responsabilidades.

El caso fue conocido después de que la menor ingresara al Hospital General de Zona No. 13 del IMSS de Tamaulipas, donde recibió atención médica especializada debido a que se trataba de un embarazo de alto riesgo por su edad, por lo que las autoridades activaron protocolos de protección y la menor quedó bajo resguardo del DIF.

Fiscalía de Tamaulipas investiga entorno familiar de la menor

Como parte de las diligencias, la Fiscalía de Tamaulipas busca obtener información de los familiares y personas cercanas a la niña para establecer las circunstancias en las que ocurrió el embarazo infantil; la investigación contempla una probable agresión sexual, aunque será la autoridad ministerial la encargada de determinar lo sucedido.

El procedimiento médico para interrumpir el embarazo infantil fue realizado el martes 11 de agosto, y de acuerdo con reportes, la menor permanece estable y continúa bajo vigilancia médica, además de recibir medidas de protección y atención integral.

La Fiscalía mantiene la investigación abierta mientras las autoridades de protección de niñas, niños y adolescentes dan seguimiento al caso en Matamoros, Tamaulipas.