El fiscal general de Justicia de Tamaulipas, Jesús Govea, confirma la existencia de una investigación sobre la muerte de Aranza Adailini, de siete años.

La menor de edad fue una de las seis víctimas del operativo de fuerzas federales que derivó en la detención de Axel Alfredo Cárdenas Rodríguez, identificado como integrante de la facción Los Ciclones, del Cártel del Golfo.

Evento que tuvo lugar el pasado 29 de octubre en Matamoros, Tamaulipas.

Investigan si disparo de helicóptero de Guardia Estatal causó la muerte de Aranza Adailini

En entrevista con la periodista Azucena Uresti, Jesús Govea -de 57 años- afirmó que la bala que mató a Aranza Adailini tuvo una trayectoria de arriba hacia abajo por lo que es probable que sí provino de un helicóptero de la Guardia Estatal.

Detalló que la bala atravesó el techo del vehículo e impactó en la cabeza de la niña, quien permaneció en el asiento trasero protegida por su madre.

“El proyectil iba de arriba hacia abajo. El impacto del proyectil que priva de la vida a la menor, atraviesa la carrocería del vehículo y se arroja en el interior del mismo, impacta en el craneo de la menor” Jesús Govea. Fiscal de Tamaulipas

Aunado a esto, reveló que podría tratarse de una bala calibre 7.62, mismas que son utilizadas por instituciones de seguridad oficial.

Como complemento, en ese momento, se tiene conocimiento de que las aeronaves pertenecían a instituciones judiciales así como se realizaban sobrevuelos castrenses.

Se abordarán todas las líneas de investigación

No obstante, pese a que existen coincidencias, se abordan todas las líneas de investigación con el propósito de agotar todas las hipótesis.

Por ello, Fuerzas Armadas y Guardia Estatal están proporcionando registros e información de sus aeronaves para determinar de dónde salió el disparo.

“Se habla de un helicóptero de la Guardia Estatal, pero hay que corroborarlo a través de la investigación. El nivel de corroboración debe ser preciso; estos procesos de cotejo dependen la integridad del indicio balístico. Que la investigación se sustente en la corroboración formal de los datos, lleva un tiempo, el menor posible por supuesto“, agregó. Jesús Govea. Fiscal de Tamaulipas

Finalmente, el funcionario subrayó que áreas del ejecutivo brindan atención a la familia de Aranza Adailini, mientras que la Fiscalía de Tamaulipas les proporciona asistencia y acompañamiento.