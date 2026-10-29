Detención de Axel Cárdenas, hijo de “El Contador” y presunto integrante del Cártel del Golfo, desató la violencia en Tamaulipas en al menos tres municipios: Matamoros, Reynosa y Río Bravo.

Axel Cárdenas es identificado como el hijo de José Alfredo Cárdenas “El Contador”, y fue detenido por autoridades federales este jueves 29 de octubre, en Matamoros, Tamaulipas.

Al momento, la Vocería de la Secretaría de Seguridad del Estado de Tamaulipas ha confirmado dos bloqueos; sin embargo, también señalan quema de vehículos y balaceras.

Violencia en Tamaulipas: se registran balaceras y bloqueos por detención de Axel Cárdenas

Tras la detención de Axel Cárdenas, hijo de “El Contador”, se registraron bloqueos y quema de vehículos en distintos puntos de Tamaulipas, así como ponchallantas en la salida de Reynosa y Ciudad Victoria.

Detención de Axel Cárdenas, hijo de "El Contador" del Cártel del Golfo, desata violencia en Matamoros (Captura de pantalla)

Al menos tres vehículos de carga y dos autobuses de pasajeros, una pipa de gas (en Libramiento) así como múltiples autos particulares fueron incendiados en Matamoros y Reynosa.

Vocería de Tamaulipas también informó los bloqueos en Matamoros:

Manuel Cavazos Lerma y Calixto Ayala

Sendero Nacional y Emilio Portes Gil

Pedro Cárdenas y Agapito González

Avenida 12 de Marzo con Constituyentes

Emilio Portes Gil y Pedro Cárdenas

Avenida Pedro Cárdenas con Brecha 18

Chapultepec y Primero de Mayo

Laura Villar y Primera, colonia Modelo

Detención de Axel Cárdenas, hijo de "El Contador" del Cártel del Golfo, desata violencia en Matamoros (Captura de pantalla)

Bloqueos en Río Bravo:

Francisco I. Madero

Palo Blanco en la autopista

Conalep sobre calle Francisco I. Madero

Caseta Nuevo Progreso

Bloqueos con transporte de carga en:

Carretera Victoria-Matamoros km 45 a la altura del puente en Padilla

Carretera Victoria-Matamoros km 39, a la altura del Ejido El Barretal

Derivado de la violencia en Tamaulipas, la embajada de Estados Unidos en México elevó la alerta de seguridad a nivel 4 , por lo que pide a sus ciudadanos no viajar a la entidad, debido a situación de inseguridad.

Detención de Axel Cárdenas, hijo de "El Contador" del Cártel del Golfo, desata violencia en Matamoros (Captura de pantalla)

Detención de Axel Cárdenas, hijo de “El Contador” en Matamoros, Tamaulipas; ya fue trasladado

Vocería de Seguridad de Tamaulipas confirmó la tarde de este jueves 29 de octubre la detención de un objetivo prioritario del Cártel del Golfo, Axel Cárdenas, hijo de “El Contador”.

De acuerdo con lo que se sabe, la detención tuvo lugar en Matamoros, Tamaulipas, en un operativo de seguridad que no ha sido detallado pero en el que participaron Fuerzas Federales.

Guardia Nacional realizó el traslado de Axel Cárdenas a la Ciudad de México para su puesta a disposición de las autoridades correspondientes, lo que provocó el bloqueo.