Detención de Axel Cárdenas, hijo de "El Contador" del Cártel del Golfo, desata violencia en Matamoros

Detención de Axel Cárdenas, hijo de “El Contador” y presunto integrante del Cártel del Golfo, desató la violencia en Tamaulipas en al menos tres municipios: Matamoros, Reynosa y Río Bravo.
Axel Cárdenas es identificado como el hijo de José Alfredo Cárdenas “El Contador”, y fue detenido por autoridades federales este jueves 29 de octubre, en Matamoros, Tamaulipas.
Al momento, la Vocería de la Secretaría de Seguridad del Estado de Tamaulipas ha confirmado dos bloqueos; sin embargo, también señalan quema de vehículos y balaceras.
Violencia en Tamaulipas: se registran balaceras y bloqueos por detención de Axel Cárdenas
Tras la detención de Axel Cárdenas, hijo de “El Contador”, se registraron bloqueos y quema de vehículos en distintos puntos de Tamaulipas, así como ponchallantas en la salida de Reynosa y Ciudad Victoria.
Al menos tres vehículos de carga y dos autobuses de pasajeros, una pipa de gas (en Libramiento) así como múltiples autos particulares fueron incendiados en Matamoros y Reynosa.
Vocería de Tamaulipas también informó los bloqueos en Matamoros:
- Manuel Cavazos Lerma y Calixto Ayala
- Sendero Nacional y Emilio Portes Gil
- Pedro Cárdenas y Agapito González
- Avenida 12 de Marzo con Constituyentes
- Emilio Portes Gil y Pedro Cárdenas
- Avenida Pedro Cárdenas con Brecha 18
- Chapultepec y Primero de Mayo
- Laura Villar y Primera, colonia Modelo
Bloqueos en Río Bravo:
- Francisco I. Madero
- Palo Blanco en la autopista
- Conalep sobre calle Francisco I. Madero
- Caseta Nuevo Progreso
Bloqueos con transporte de carga en:
- Carretera Victoria-Matamoros km 45 a la altura del puente en Padilla
- Carretera Victoria-Matamoros km 39, a la altura del Ejido El Barretal
Derivado de la violencia en Tamaulipas, la embajada de Estados Unidos en México elevó la alerta de seguridad a nivel 4, por lo que pide a sus ciudadanos no viajar a la entidad, debido a situación de inseguridad.
Detención de Axel Cárdenas, hijo de “El Contador” en Matamoros, Tamaulipas; ya fue trasladado
Vocería de Seguridad de Tamaulipas confirmó la tarde de este jueves 29 de octubre la detención de un objetivo prioritario del Cártel del Golfo, Axel Cárdenas, hijo de “El Contador”.
De acuerdo con lo que se sabe, la detención tuvo lugar en Matamoros, Tamaulipas, en un operativo de seguridad que no ha sido detallado pero en el que participaron Fuerzas Federales.
Guardia Nacional realizó el traslado de Axel Cárdenas a la Ciudad de México para su puesta a disposición de las autoridades correspondientes, lo que provocó el bloqueo.