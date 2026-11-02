Samuel García aseguró que está abierto a que lo investiguen ante acusaciones de triangulación de recursos, como se ha señalado, porque es “incorruptible”.

“No tengo nada que esconder y soy incorruptible” Samuel García

El gobernador de Nuevo León reclamó que la comparecencia en el Congreso de Nuevo León donde se realizó un exhorto a revisar las supuestas triangulaciones “alcanzó para portada” de medios nacionales.

Asimismo, reiteró que está abierto a que lo investiguen como ya ocurrió en 2025, cuando se determinó el no ejercicio de acción penal, recordó.

Ya fui investigado, recuerda Samuel García ante señalamientos de triangulación de recursos

Samuel García reclamó la portada publicada por El Norte sobre el supuesto aval del Congreso de Nuevo León para “revisar triangulaciones” del gobernador.

“Ya fui investigado y ya las autoridades competentes, no diputados y no El Norte, ya determinaron” Samuel García

Asimismo, recordó que las autoridades ya determinaron que, por las acusaciones de supuestas triangulaciones.

“Pues estoy aquí, dando la cara y explicándoles que este asunto ya es viejo; empezó en el proceso electoral pasado” Samuel García

Además, recordó que en 2024 se determinó el no ejercicio de acción penal, mientras presentaba el documento con “firma autógrafa certificada por el fiscal”.

Recordó que en 2025 se notificó que, tras las investigaciones, no existía daño patrimonial “y, por ende, el no ejercicio de la acción penal”.

En otro punto, recordó que la denuncia por supuestos actos de corrupción interpuesta por Gabriela Govea del PRI, diputada de Apodada y por Itzel Castillo del PAN, diputada de Guadalupe, también fue aclarado favorablemente.

Por ello, recordó que tanto la Fiscalía Anticorrupción de Nuevo León como el gobierno federal y la Fiscalía de Nuevo León determinaron que “no existe ninguna ilegalidad y ninguna triangulación”.

“Y el Congreso, como ya perdió por la vía penal (les gané) y como ya perdió la vía administrativa —porque también la Auditoría Superior de la Federación revisó estos pagos en el ejercicio 2022 y declaró que no había observaciones—, como ya les gané la penal y la administrativa, pues ahora hacen show político vía un juicio político” Samuel García

En este sentido, pidió a los diputados que “dejen de perder el tiempo” atacándolo y mejor comiencen a legislar.

“Entonces, yo mejor insisto y en buen plan le pido a los diputados que dejen de perder el tiempo” Samuel García

Asimismo, señaló que dará la cara ante los señalamientos que se presenten porque no tiene nada que esconder.

Sin embargo, exhortó a los diputados a trabajar por las leyes “que deberían estar haciendo” y sacar el presupuesto.