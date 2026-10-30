Claudia Sheinbaum, presidenta de México, resaltó que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Guardia Nacional (GN) tienen protocolos para actuar ante narcobloqueos emprendidos tras capturas como la de Axel Cárdenas en Tamaulipas.

La presidenta descartó que los narcobloqueos sean la constante pues dijo que todos los días hay importantes detenciones por parte del Gabinete de Seguridad.

“Fue la detención de un generador de violencia… en este caso ocurrió y hay un plan de acción de la secretaría de la Defensa y Guardia Nacional en caso de que se cierren carreteras… tienen un operativo especial en caso de que ocurra” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Durante la conferencia mañanera de este 30 de octubre, Claudia Sheinbaum dijo que se trata de operativos especiales para mantener las carreteras abiertas.

Sheinbaum pide a Gabinete de Seguridad ampliar detalles de detención de Axel Cárdenas

Claudia Sheinbaum dijo que el Gabinete de Seguridad ampliaría la información sobre la detención de Axel Cárdenas en Tamaulipas mediante un comunicado.

El día anterior, Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), dijo que se detuvo a dos personas, entre ellas a Axel Alfredo N, segundo al mando de la célula delictiva Los Ciclones.

Axel Alfredo N es hijo de José Alfredo Cárdenas Martinez, “El Contador”, líder de Los Ciclones, célula del Cártel del Golfo.

Harfuch dijo que Axel N está relacionado con delitos como:

Homicidios

Secuestros

Extorsiones

Trafico de drogas

Trafico de armas

Trafico de personas hacia Estados Unidos

De la misma manera se le relaciona con una una agresión contra integrantes de la SSPC el pasado 17 de mayo donde murió un elemento federal y resultaron lesionados varios más.

Narcobloqueos en Tamaulipas tras detención de Axel Cárdenas

Tras la detención del hijo de El Contador, del Cártel del Golfo, se registraron narcobloqueos en diversos puntos del estado, sobre todo dentro y en torno a la ciudad de Matamoros.

Se documentó la quema de camiones de mercancías, autobuses, vehículos y llantas, lo cual generó el cierre de puentes internacionales con Estados Unidos.