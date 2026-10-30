El Gabinete de Seguridad federal informó que ya fueron retirados los bloqueos carreteros que se desataron en distintos puntos del estado de Tamaulipas luego de la detención de Axel Cárdenas.

Por medio de un mensaje que compartió en redes, el Gabinete de Seguridad resaltó que los bloqueos en Tamaulipas fueron retirados por medio de acciones coordinadas entre los tres niveles de gobierno.

Se registraron bloqueos carreteros en distintos puntos de Tamaulipas, los cuales fueron retirados mediante acciones coordinadas. Gabinete de Seguridad

Cabe destacar que la detención de Axel Cárdenas, líder de la facción de los “Ciclones” del Cártel del Golfo, provocó al menos 15 bloqueos y enfrentamientos armados que dejaron personas muertas.

Detención de Axel Cárdenas, hijo de "El Contador" del Cártel del Golfo, desata violencia en Matamoros (Captura de pantalla)

Liberan bloqueos en Tamaulipas tras detención de Áxel Cárdenas

Axel Cárdenas Rodríguez, conocido con los alias de “El Titán” o “Axel”, fue detenido el jueves 29 de octubre de 2026 alrededor de las 11:00 horas en el municipio de Matamoros, Tamaulipas.

Tras la captura, integrantes de la facción criminal de los “Ciclones” del Cártel del Golfo, realizaron actos violentos en diferentes puntos del estado, pues efectuaron bloqueos y quemaron vehículos.

Ante ello, el Gabinete de Seguridad del gobierno federal destacó que por medio de acciones coordinadas entre autoridades de los tres órdenes de gobierno, los bloqueos fueron retirados.

Actualmente, las carreteras se encuentran transitables, sin reporte de obstrucciones y con circulación normal. Gabinete de Seguridad

En ese sentido, el Gabinete de Seguridad aseveró que las vialidades que se habían visto afectadas, ya operan con normalidad y no se cuentan con reportes sobre más bloqueos o problemas de circulación.

De la misma forma, expuso que para evitar más incidentes violentos, la Sedena desplegó 450 elementos y dos helicópteros en Matamoros, con los que se ha fortalecido la presencia operativa y los patrullajes.

Axel Cárdenas, segundo al mando de los “Ciclones” (Omar García Harfuch)

Axel Cárdenas fue detenido en Matamoros

Elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional aprehendieron el 29 de octubre en Matamoros a Axel Cárdenas, señalado presunto segundo al mando del grupo criminal en Tamaulipas.

El detenido fue identificado como operador directo de los Ciclones, grupo subordinado al Cártel del Golfo con centro de operaciones en el estado de Tamaulipas.

Durante el despliegue del personal militar, los efectivos aseguraron armamento de grueso calibre, cargadores, cartuchos, dosis de droga y un vehículo que se indica, era utilizado por los sospechosos.

Luego de que se concretó la captura en Tamaulipas, Axel Cárdenas quedó trasladado a la Ciudad de México (CDMX) a disposición de la FEMDO de la FGR para que se inicie el proceso judicial que corresponde.