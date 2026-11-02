Grecia Quiroz invitó a la presidenta Claudia Sheinbaum a visitar Uruapan para que vea “lo que se vive” en el municipio a un año del asesinato de Carlos Manzo.

Durante la marcha por la justicia y la paz que convocó Grecia Quiroz por el aniversario del asesinato de Carlos Manzo, señaló que la presidenta siempre será bienvenida y reiteró la invitación al municipio.

“Ella siempre será bienvenida para estar aquí presente y la invitación siempre estará abierta para ella” Grecia Quiroz

Grecia Quiroz invita a Sheinbaum a Uruapan; Carlos insistió en la visita, recuerda

Grecia Quiroz señaló que la presidenta Claudia Sheinbaum será bienvenida en Uruapan, Michoacán, pues tiene una invitación abierta.

Asimismo, recordó que su invitación se suma a la que hizo Carlos Manzo, quien insistió en la visita para que la presidenta “se diera cuenta verdaderamente de lo que se vive” en Uruapan.

“Ha sido algo que en su momento Carlos insistió una y otra vez para que ella pudiera venir a visitar y se diera cuenta verdaderamente de lo que se vive aquí en el municipio” Grecia Quiroz

Asimismo, resaltó que no quiere que su invitación a la presidenta se interprete como un reto, pues se trata de un llamado respetuoso “como mujer”.

“Yo lo hice de una manera muy respetuosa, como mujer, yo no quiero que por ningún motivo la presidenta los tome como si yo la estuviera retando ni mucho menos Grecia Quiroz

Por otra parte, destacó que en México deberían de dejar de existir las divisiones entre partidos y dejar de culpar a otros porque México y su gente “merece otra cosa”.

Además, reiteró que los gobiernos y gobernantes deben “ser más humanistas” y sensibilizarse a lo que la gente necesita.