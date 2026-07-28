El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, garantizó justicia por el asesinato de Dafne Zapata, ante la exigencia de los familiares de la menor.

Fue durante uno de sus actos oficiales en Ciudad Mante, que la abuela de Dafne Zapata, Juana Laura Martínez, encaró al gobernador Américo Villarreal para exigir justicia.

Al respecto, la abuela de Dafne Zapata aseguró que no le importa el diálogo con las autoridades, sino que su nieta tenga justicia por el feminicidio perpetrado el 13 de julio.

Américo Villarreal garantiza a abuela de Dafne Zapata dar justicia por su feminicidio

Tras recalcar su hambre de justicia y que respondan con hechos, Américo Villarreal aseguró a la abuela de la menor que aplicará todo el peso de la ley en el caso de Dafne Zapata.

Américo Villarreal garantiza justicia en el caso de Dafne Zapata (Captura de pantalla)

Al respecto, la abuela de Dafne Zapata aseguró que le dará un voto de confianza, ya que pese a los detenidos, los presuntos responsables sólo tienen prisión preventiva.

Por lo mismo, exigía que acorde con sus derechos y los de su nieta, dos de los tres detenidos sean vinculados, a lo que el gobernador resaltó que se avanza con el debido proceso.

Américo Villarreal resaltó que la investigación será con todo el peso de la ley, ya que sólo en unos días se dio con los detenidos por el presunto feminicidio.

Abuela de Dafne Zapata asegura que perseguirá a Américo Villarreal para obtener justicia

Aunque la abuela de Dafne Zapata aseguró dejará trabajar a Américo Villarreal, previo a hablar con el gobernador aseguró que lo seguiría a donde fuera para obtener justicia.

En su mensaje, Juana Laura Martínez se dijo harta de dialogar con las autoridades, ya que no estarían trabajando y pedía la intervención del gobernador.

Aseguró a su vez que no se detendrá hasta que todos los implicados paguen por “hasta el último rasguño” que sufrió Dafne Zapata en la Academia Militar Doenitz.

Y exigió que sean vinculados a proceso para evitar que los presuntos responsables salgan mediante un amparo.