Samara Colina Borja desarrolló gran parte de su carrera en Guanajuato, donde estudió Artes Plásticas y participó en diversas colectivas feministas.

A lo largo de su trayectoria recibió reconocimientos nacionales por su trabajo pictórico y expuso su obra en distintos espacios culturales dentro y fuera del país.

¿Quién fue Samara Colina Borja?

Samara Colina Borja fue una artista visual mexicana nacida en la Ciudad de México.

Su trabajo se distinguió por representar las manifestaciones sociales desde una perspectiva estética y política.

Samara Colina Borja (Instagram | @samaracolina)

En sus pinturas abordó temas como el feminismo, la apropiación del espacio público, la violencia contra las mujeres y las dinámicas colectivas de protesta.

Durante varios años residió y trabajó en Guanajuato, donde también participó activamente en colectivos feministas y desarrolló proyectos de investigación artística.

¿Cuántos años tenía Samara Colina Borja?

Samara Colina nació en 1992, por lo que tenía 33 o 34 años, dependiendo de si ya había cumplido años en 2026.

Hasta el momento, no se ha hecho pública su fecha completa de nacimiento.

¿Quién era la pareja de Samara Colina Borja?

No existe información pública verificable sobre una pareja sentimental o esposo de Samara Colina Borja.

La artista mantuvo su vida privada alejada del ámbito público y las entrevistas disponibles se centran en su obra y su labor artística.

Samara Colina Borja (Instagram | @samaracolina)

¿Qué signo zodiacal era Samara Colina Borja?

No es posible determinar el signo zodiacal de Samara Colina Borja, ya que no se conoce públicamente el día y mes de su nacimiento.

¿Qué estudió Samara Colina Borja?

Samara Colina estudió la Licenciatura en Artes Plásticas en la Universidad de Guanajuato.

Posteriormente cursó la Maestría en Producción Artística en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), donde desarrolló la investigación “En territorio azul”, enfocada en el análisis de los símbolos institucionales y los estereotipos de género en Guanajuato.

¿En qué trabajó Samara Colina Borja?

Samara Colina Borha se desempeñó como artista visual, pintora e investigadora.

Su producción artística fue exhibida en galerías y museos de México y el extranjero, mientras que su obra recibió reconocimientos como el Premio de Adquisición del XL Encuentro Nacional de Arte Joven y el triunfo en la Trienal de Tijuana 2024.

Asimismo, colaboró con colectivas como Arena en la Vagina y la Red de Movimientos Feministas de Guanajuato Capital, integrando el activismo con su producción artística.

Samara Colina Borja (Instagram | @samaracolina)

¿De qué murió Samara Colina Borja?

Hasta el momento, la causa de muerte de Samara Colina Borja no ha sido dada a conocer públicamente.

La noticia de su fallecimiento comenzó a difundirse el 26 de julio de 2026 mediante esquelas y mensajes de condolencias publicados por instituciones culturales, entre ellas la Casa Museo Gene Byron, que destacó su legado como artista plástica guanajuatense.

Hasta la publicación de este perfil, ni la familia ni instituciones oficiales han informado las circunstancias o la causa de su fallecimiento.

Murió Samara Colina Borja (Instagram | @museogenebyron)

En marzo de 2026, la artista había compartido que a finales del año anterior había sido diagnosticada con leucemia linfoblástica aguda.