El Gobierno de Toluca, encabezado por el alcalde Ricardo Moreno, activó un operativo especial para atender los encharcamientos provocados por las lluvias registradas la tarde del martes 28 de julio de 2026, con el objetivo de salvaguardar a la población y mantener la movilidad en distintos puntos del municipio.

En las labores participaron de manera coordinada elementos de la Dirección General de Seguridad y Protección, la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos y el Organismo Agua y Saneamiento de Toluca (OAyST), quienes realizaron recorridos permanentes para atender oportunamente las afectaciones.

Como parte del despliegue, el OAyST movilizó unidades vactor y brigadas a la zona sur y oriente de la ciudad para reforzar las labores de desazolve, principalmente en Paseo Universidad esquina con Paseo Vicente Guerrero, donde se liberaron coladeras obstruidas por basura y hojas acumuladas.

Ricardo Moreno refuerza operativo de desazolve y monitoreo tras las lluvias en Toluca

Las acciones de limpieza permitieron restablecer el flujo del agua y mantener en funcionamiento la red de drenaje, reduciendo el riesgo de afectaciones mayores durante las precipitaciones.

Asimismo, las brigadas atendieron encharcamientos leves y moderados en vialidades como Avenida Las Torres y Jesús Carranza, Benito Juárez y Venustiano Carranza, Venustiano Carranza y Ejército del Trabajo, así como en distintos cruces de Paseo Tollocan, donde permanecieron operando cárcamos, bombas de extracción y personal especializado para agilizar el desfogue del agua.

El gobierno municipal informó que, en la mayoría de los puntos atendidos, no se registraron afectaciones de consideración, gracias a la respuesta inmediata de las dependencias involucradas.

Además, las distintas regiones operativas mantienen un monitoreo permanente de las lluvias para dar seguimiento a los puntos con mayor riesgo de inundación, atender de forma oportuna los reportes ciudadanos y preservar la circulación en la mayor parte de las vialidades.

Finalmente, el Gobierno de Toluca exhortó a la población a no tirar basura en la vía pública, mantener limpias las coladeras cercanas a sus viviendas y reportar cualquier situación de emergencia al 911, con el fin de prevenir inundaciones y facilitar el funcionamiento del sistema de drenaje.