La plataforma de inteligencia artificial ChatGPT presentaría fallas en su servicio la tarde de este martes 28 de julio, acorde con lo reportado por sus usuarios.

De acuerdo con lo señalado por Downdetector, la mayoría de los reportes son interrupción en el servicio de la IA mediante navegador, desde las 14:20 horas.

Hasta el momento, ni ChatGPT ni su propietario, OpenAI, han confirmado los problemas de la inteligencia artificial ni dado respuesta a las quejas.

¿Se cayó ChatGPT? Usuarios reportan interrupción del servicio (Captura de pantalla)

Nota en desarrollo, en breve más información...