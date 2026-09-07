Más de mil atletas nacionales e internacionales se reunieron en Tabasco para participar en L’Étape México by Tour de France, que este fin de semana llevó a la entidad la ruta más larga de esta competencia ciclista.

El evento representó una oportunidad para que Tabasco avance en su consolidación como sede de eventos deportivos de gran escala y fortalezca su estrategia de turismo deportivo.

L’Étape by Tour de France reúne a más de mil ciclistas en Tabasco

La secretaria de Turismo y Desarrollo Económico, Katia Ornelas Gil, dio el banderazo de salida junto a Gabriel Isaac Ruiz Pérez, director del Instituto de la Juventud de Tabasco (Injudet), y Mario Mitrani Melgar, CEO de L’Étape México.

En la competencia participaron ciclistas provenientes de distintos estados de la República, así como de Francia, España, Costa Rica, Japón y Estados Unidos.

La justa reunió a deportistas de élite y aficionados en tres modalidades: ruta larga de 132.6 kilómetros, ruta corta de 53.9 kilómetros y sprint de 37.9 kilómetros.

L’Étape by Tour de France reúne a más de mil atletas en Tabasco (cortesía )

Los recorridos atravesaron puntos emblemáticos de Centro, Teapa, Jalapa y Tacotalpa, con paisajes que incluyeron las principales vías de la capital tabasqueña, la serranía, platanares y pueblos mágicos.

El gobernador Javier May Rodríguez destacó que la realización de L’Étape by Tour de France permitió demostrar la capacidad operativa de Tabasco y forma parte de los esfuerzos para impulsar una vocación turística basada en los paisajes y atractivos naturales de la entidad.

El mandatario estatal señaló que este tipo de eventos contribuyen a promover el deporte, fortalecer el turismo y mostrar a México y al mundo los atractivos de Tabasco. También expresó su deseo de que los participantes se lleven una buena impresión del estado y regresen próximamente.

La realización de L’Étape se suma a otros eventos deportivos impulsados en Tabasco, como la Gran Carrera Motonáutica en el Río Grijalva, celebrada el mes pasado.

¿Quiénes ganaron L’Étape by Tour de France en Tabasco?

Tras la jornada de competencia, los podios absolutos quedaron conformados de la siguiente manera:

Ruta Larga Femenil

Julieta García Justo — 3:27:33

Mayadín Velázquez García — 3:40:29

Pachela Gaudiano Rovirosa — 3:40:30

Ruta Larga Varonil

Juan Francisco Hernández Pérez — 3:14:54

Rodrigo Blancas Reyes — 3:14:55

Jesús Jorge Hernández Romero — 3:14:56

Ruta Corta Femenil

Ayla Gutiérrez Valverde — 1:20:06

Nataly Daniela Cacique Hurtado — 1:25:54

Alejandra Lizet Romero Rodríguez — 1:27:44

Ruta Corta Varonil

Adrián Candelario Cámara Martínez — 1:19:56

Israel González Bastida — 1:19:57

Leonardo Torres Antonio — 1:19:58