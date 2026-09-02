Integrantes de la brigada “Jóvenes Unen al Barrio” tocan puerta por puerta en colonias de alta incidencia delictiva, como parte de las Jornadas de Paz, implementadas por el gobernador de Tabasco, Javier May, para llevar programas gubernamentales y dar atención a las causas.

La Jornada de Paz número 64 tiene tres objetivos concretos que son: recuperar los espacios públicos, acercar alrededor de 80 servicios y trámites a las comunidades, y reconstruir el tejido social.

Este programa, a cargo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal, incorpora especialmente a jóvenes de 12 a 29 años en situación de vulnerabilidad, incluidos quienes no estudian ni trabajan, y los vincula también con oportunidades para retomar sus estudios.

Jóvenes Unen al Barrio impulsa la paz en comunidades de Tabasco. (cortesía )

Jóvenes participan en las Jornadas de Paz

Norma Rosalía Flores Miranda es una de las participantes. Es mamá joven, terminó recientemente la preparatoria abierta y se incorporó al programa para poner sus conocimientos al servicio de su comunidad.

Desde la colonia Indeco, en la periferia de Villahermosa, participa en jornadas de limpieza, reciclaje, cine comunitario y visitas a escuelas. Para ella, recuperar un parque también representa recuperar espacios de convivencia.

Hay muchos jóvenes que están cayendo en eso del dinero fácil. Norma Rosalía Flores Miranda, integrante de Jóvenes Unen al Barrio

Otra de las voces del programa es Yeinner Oswaldo Valencia, vecino de la ranchería Jolochero segunda sección, quien destaca la importancia de que las juventudes sean tomadas en cuenta y tengan oportunidades para participar en actividades comunitarias.

Me siento bien de salir a apoyar a la gente que en verdad necesita el apoyo. Yeinner Oswaldo Valencia, integrante de Jóvenes Unen al Barrio

Jóvenes Unen al Barrio impulsa la paz en comunidades de Tabasco. (cortesía )

Él habla sin rodeos de lo que significa para muchos jóvenes tener una oportunidad antes de que las malas decisiones terminen por marcarles el camino. Por eso celebra que este programa, que forma parte de las Jornadas de Paz, les permita salir, participar, ayudar a quienes lo necesitan y mantenerse ocupados en actividades que construyen comunidad

Actualmente, alrededor de 110 jóvenes participan formalmente en “Jóvenes Unen al Barrio”, provenientes de unas 14 localidades del municipio de Centro. Algunos recorren las calles, otros tocan puertas casa por casa, reparten información y acercan a las familias los programas y servicios disponibles; también hay quienes organizan torneos deportivos, talleres de dibujo y box, actividades recreativas para niñas y niños, o ayudan a pintar y recuperar espacios públicos.