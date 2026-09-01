El gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez, aseguró que el estado llegará al cierre de 2026 sin contratiempos financieros y sin necesidad de contratar nueva deuda, al tiempo que garantizó el pago de las prestaciones de fin de año a los trabajadores estatales.

La política financiera de Tabasco permite al día de hoy destinar 82.5 por ciento del gasto al rubro social, precisó.

Javier May reporta finanzas estables en Tabasco. (cortesía)

Vamos a tener un cierre sin contratiempos, no vamos a tener deudas, no vamos a tener ningún problema para cerrar. Javier May Rodríguez, gobernador de Tabasco.

El gobernador de Tabasco explicó que, aunque el estado mantiene capacidad crediticia, las previsiones financieras permiten concluir el ejercicio sin recurrir a nuevos préstamos. Incluso, existe la posibilidad de adelantar al 20 de noviembre la primera parte del aguinaldo para los burócratas.

Javier May reporta finanzas estables en Tabasco. (cortesía)

Tabasco destina 82.5 por ciento del gasto al desarrollo social

En materia de ingresos, la secretaria de Administración y Finanzas, Talina Ferrer Cadenas, informó que durante el primer semestre Tabasco obtuvo 4 mil 173 millones de pesos de ingresos propios, 47.5 por ciento por encima de lo programado, unos mil 344 millones de pesos adicionales.

Javier May reporta finanzas estables en Tabasco. (cortesía)

La recaudación vehicular, por su parte, alcanzó 713.8 millones de pesos, 104.9 por ciento más que en el mismo periodo de 2025. Además, 82.5 por ciento del gasto, equivalente a 19 mil 382 millones de pesos, se destinó al desarrollo social.

La secretaria de Administración y Finanzas, Talina Ferrer Cadenas, sostuvo que Tabasco permanece en semáforo verde en el Sistema de Alertas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y que la administración ya prepara el presupuesto de 2027.

Recaudar mejor no significa necesariamente cobrar más. Significa facilitar el cumplimiento, modernizar los servicios, ampliar los canales de atención y generar confianza entre la ciudadanía y el gobierno. Talina Ferrer Cadenas, secretaria de Administración y Finanzas de Tabasco