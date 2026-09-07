La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la CDMX informó que se activó la Alerta Amarilla para las 16 alcaldías de la capital del país debido al pronóstico del clima.

Al respecto, el organismo indicó que se esperan lluvias y posible granizo durante la tare y noche de este lunes 7 de septiembre de 2026 en todas las alcaldías de la CDMX.

De la misma forma, destacó que será a partir de ls 13:30 horas y hasta la madrugada del martes 8 de septiembre cuando se registren las lluvias y la posible caída de granizo en la capital del país.

Debido a lo anterior y como parte de la activación de la Alerta Amarilla, la SGIRPC emitió una serie de recomendaciones a la población para reducir los riesgos asociados a las condiciones del clima:

Retira la basura de las coladeras del interior y exterior de tu hogar

Cierra puertas y ventanas

No cruces calles o avenidas con corrientes de agua. Si sales de casa usa paraguas o impermeable

Alerta Amarilla en CDMX hoy 7 de septiembre (@SGIRPC_CDMX/X)

Nota en desarrollo. En breve más información…