Tabasco concretó una inversión privada superior a los 3 mil 660 millones de pesos para el desarrollo de tres proyectos estratégicos en Villahermosa, los cuales se integrarán al plan de modernización urbana Villahermosa 2030.

Las obras contemplan la construcción de ocho torres de usos mixtos, más de 156 mil metros cuadrados de infraestructura y la generación de más de 4 mil empleos entre las etapas de construcción y operación, consolidándose como una de las inversiones empresariales más importantes de los últimos años en la entidad.

Villahermosa 2030 impulsa nuevas inversiones y desarrollo económico

Durante la presentación de los proyectos Distrito Empresarial, Samár y Los Altos, el gobernador Javier May Rodríguez destacó que la colaboración entre el Gobierno estatal y la iniciativa privada será clave para fortalecer el crecimiento económico de Tabasco.

El mandatario señaló que Villahermosa 2030 busca recuperar el liderazgo regional de la capital tabasqueña, al tiempo que genera condiciones favorables para atraer nuevas inversiones privadas y acelerar el desarrollo de la entidad.

Por su parte, David Jesús Gutiérrez León, director de Grupo DG, aseguró que estos desarrollos reflejan la confianza del sector empresarial en el futuro de Tabasco y en las oportunidades que actualmente ofrece para la inversión.

Asimismo, destacó que se trata de la mayor inversión privada local comprometida en los últimos años, lo que contribuirá a modernizar la ciudad, generar empleos y fortalecer la competitividad regional.

Tabasco capta inversión privada histórica de 3,660 mdp. (Cortesía)

Proyectos estratégicos generarán más de 4 mil empleos en Tabasco

Del monto total anunciado, Distrito Empresarial recibirá una inversión de mil 100 millones de pesos para la construcción de oficinas corporativas, hotel, departamentos y áreas comerciales.

Por su parte, Samár destinará mil 510 millones de pesos al desarrollo de un complejo integrado por un hospital de tercer nivel, consultorios, comercios y vivienda.

En tanto, Los Altos invertirán mil 50 millones de pesos en la construcción de cinco torres residenciales y una plaza comercial.

En conjunto, los tres proyectos sumarán más de 156 mil metros cuadrados de construcción y generarán una importante derrama económica proyectada para los próximos seis años.

Además, se prevé la creación de 2 mil 400 empleos directos y 700 indirectos durante la etapa de construcción, así como alrededor de mil 200 empleos permanentes una vez que los desarrollos entren en operación.

Los inversionistas destacaron que la inversión pública impulsada por el Gobierno de Tabasco ha contribuido a atraer nuevos capitales locales y nacionales interesados en participar en el crecimiento y transformación de Villahermosa.