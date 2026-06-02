El gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez, designó a nuevos titulares en las secretarías de Bienestar, Ordenamiento Territorial y obras Públicas (SEDAP), como parte de los ajustes realizados en su administración, tras la salida de personajes que se presume buscarán un cargo de elección popular.

Señaló que los cambios tienen como propósito mantener la continuidad de los proyectos y programas que actualmente desarrolla el gobierno de Tabasco

No podemos fallarle a Tabasco, ni a las tabasqueñas ni a los tabasqueños. Es seguir trabajando al mismo ritmo, poder dar los resultado, porque es a corto, mediano y a largo plazo que tenemos que rendir cuentas. Javier May Rodríguez, gobernador de Tabasco

Quiénes fueron nombrados por Javier May y qué cargo desempeñan

Javier May Rodríguez afirmó que los servidores públicos designados cuentan con experiencia y trayectoria en el servicio público, por lo que confió en que contribuirán al cumplimiento de los objetivos planteados por su gobierno.

Julio César Gerónimo Castillo fue nombrado secretario de Bienestar, a cargo de los programas sociales y la versión estatal de Sembrando Vida

Victoria Arévalo Zenteno asumió la titularidad de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas (SOTOP), con la encomienda de dar continuidad al proyecto integral “Villahermosa 2030” para la modernización de la capital

Guillermo Priego León quedó al frente de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Pesca, con programas productivos como Pescando vida, Crédito ganadero a la Palabra y Tecnificación del Campo

María del Rosario Rodríguez Burelo fue designada subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud en la Secretaría de Salud

Los nuevos titulares se venían desempeñando como subsecretarios en cada una de las dependencias en las que fueron designados.