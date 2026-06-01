Desde la emblemática Plaza de Armas de Villahermosa, alrededor de 20 mil personas acompañaron al gobernador Javier May Rodríguez durante la transmisión del mensaje de rendición de cuentas de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, realizado con motivo de los dos años de su triunfo electoral bajo el lema “Honestidad, resultados y amor a la patria”.

La concentración sirvió como una muestra de respaldo a la defensa de la soberanía nacional y también como un espacio para destacar los avances que, de acuerdo con los asistentes, han llegado a Tabasco a través de obras, programas e inversiones impulsadas por los gobiernos federal y estatal.

Javier May refrenda respaldo a Claudia Sheinbaum y a la defensa de la soberanía nacional

Durante el enlace nacional, en el que participaron gobernadores de distintas entidades, Javier May destacó que la administración encabezada por Claudia Sheinbaum ha generado resultados visibles para la población, particularmente en Tabasco, donde diversas acciones han contribuido a atender demandas históricas de la ciudadanía.

El mandatario estatal reiteró el respaldo de las y los tabasqueños a la presidenta de México y aseguró que los espacios públicos seguirán siendo puntos de encuentro para expresar apoyo a la soberanía nacional y a las decisiones tomadas por el pueblo mexicano.

Ante miles de asistentes que ondeaban banderas nacionales, el gobernador señaló que la transformación del país continúa avanzando y sostuvo que la confianza ciudadana se ha fortalecido gracias a los principios que han guiado al movimiento desde sus inicios, enfocados en la honestidad, la transparencia y el compromiso con la población.