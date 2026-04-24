La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó una reunión con el Gabinete de Seguridad para evaluar avances mediante indicadores clave y fortalecer la estrategia en la materia.

Durante el encuentro se compartieron diagnósticos regionales y se delinearon acciones para consolidar la coordinación entre los tres niveles de gobierno, con el objetivo de mejorar los resultados en seguridad.

ENSU reporta disminución de la percepción de inseguridad en Tabasco

El gobernador Javier May Rodríguez participó en la reunión, donde junto a la presidenta Claudia Sheinbaum revisó el estado actual de la estrategia de seguridad en Tabasco.

En el encuentro se analizaron indicadores clave, se intercambiaron diagnósticos regionales y se acordó mantener una coordinación operativa permanente, con énfasis en la presencia territorial y el seguimiento puntual de resultados.

Tuve el honor de reunirme con la presidenta Claudia Sheinbaum para avanzar en los proyectos del Tabasco que estamos construyendo con la transformación. Javier May, Gobernador de Tabasco.

En este contexto, cobra relevancia la percepción ciudadana de seguridad, uno de los principales indicadores para medir el impacto de la estrategia, con avances sostenidos en distintas regiones del país.

Uno de los casos más representativos es Villahermosa, donde la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del primer trimestre de 2026 reportó una disminución de 8.7 puntos en la percepción de inseguridad, al pasar de 90.6% en 2025 a 81.9% en marzo de 2026.

Esta tendencia a la baja se mantiene desde finales de 2024, cuando la capital tabasqueña alcanzó un pico de 95.3%, tras un periodo de incremento delictivo que actualmente muestra mayor control derivado de operativos y aseguramientos relevantes.