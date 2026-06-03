Javier May Rodríguez anunció en su conferencia matutina que la delegación de la entidad cerró su participación en la Olimpiada Nacional Conade 2026 con una actuación sin precedentes, tras obtener 85 medallas - 17 de oro, 29 de plata y 39 de bronce- además de registrar una participación récord de 376 deportistas en 23 disciplinas.

Nos sentimos muy orgullosos de ustedes por poner en alto el nombre de Tabasco. Su esfuerzo, su disciplina y dedicación ponen en alto nuestro estado y nos representan con mucha dignidad y con mucho orgullo. Javier May Rodríguez, gobernador de Tabasco

May Rodríguez subrayó que el desempeño alcanzado marca una nueva etapa para el deporte estatal, y destacó que la cifra de 85 preseas supera ampliamente los registros de años anteriores, cuando el máximo histórico fue de 42 medallas entre 2010 y 2020; en 2023 obtuvieron 47, en 2024 fueron 35 y en 2025 alcanzaron 59.

El gobernador celebró la participación de la delegación de Tabasco por su actuación histórica. (Cortes)

Actual gobierno de Tabasco impulsa el deporte en la entidad

Por su parte, el Director General del Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco (INJUDET), Gabriel Isaac Ruiz Pérez, atribuyó los resultados al trabajo conjunto de 101 entrenadores, personal multidisciplinario y padres de familia, así como al programa de Becas Deportivas impulsado por el gobierno estatal, mediante el cual 500 atletas de alto rendimiento reciben un apoyo mensual de 10 mil pesos.

Además, reconoció que a partir de este gobierno se recuperaron espacios deportivos emblemáticos como el Palacio de los Deportes, recién remodelado hace un par de meses y el Patinódromo, el cual estará listo en las próximas semanas.

Durante el encuentro con los medios, el gobernador aprovechó para felicitar al futbolista cardenense JesúsGallardo por su convocatoria a la Selección Mexicana que participará en la Copa Mundial 2026.