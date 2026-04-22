La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) dio a conocer que Jesús Maximiliano ‘N’, el presunto responsable en el caso de los sueros vitaminados, fue beneficiado con un amparo.

“El probable responsable pidió un amparo y le fue otorgado por el Lic. Ramón Sotelo Rincón, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Sonora” FGJES

En un comunicado, la fiscalía de Sonora refirió que tras tomar conocimiento del amparo, se encuentra a la espera de que se lleve a cabo la audiencia incidental programada para el 24 de abril.

Asimismo, resaltó que continúa en los trabajos que corresponden para integrar las carpetas de investigación, además de que ya se obtuvo una autorización judicial para ejecutar un embargo precautorio.

Juez otorgó amparo a Jesús Maximiano por caso de sueros vitaminados

El juez Ramón Sotelo Rincón, otorgó un amparo a Jesús Maximiliano ‘N’, médico señalado por ser el presunto responsable del caso de sueros vitaminados que causó al menos 8 muertes en el estado de Sonora.

Así lo informó la FGJES en su comunicado en el que refirió que se le notificó sobre la medida desde el pasado 9 de abril, y por lo que indicó, está a la espera de que se celebre la audiencia incidental el próximo 24 de abril.

Jesús Maximiano, presunto responsable en el caso de sueros vitaminados (Especial)

En torno a ella, la fiscalía dijo esperar que se resuelva lo procedente para que Jesús Maximiliano pueda ser llevado ante el juzgado del fuero común que lo requiere por el delito de homicidio cometido por mala praxis médica.

En tanto, destacó que las muestras de medicamentos, soluciones intravenosas e insumos médicos asegurados por el caso de sueros vitaminados, ya fueron enviados a la Comisión de Control Analítico y Ampliación de Cobertura (CCAYAC).

Fiscalía de Sonora realizó embargo contra presunto responsable del caso de sueros vitaminados

Al informar sobre el estado procesal del Jesús Maximiliano por el caso de sueros vitaminados, quien recibió un amparo, la fiscalía de Sonora reveló que ya procedió con un embargo precautorio en el que se le aseguraron estos bienes:

16 vehículos

7 propiedades

De la misma forma, expuso que se realizaron las diligencias correspondientes ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), con el fin de levantar el secreto bancario y acceder a los datos financieros del sujeto.

Además, la FGJES señaló que como parte de los movimientos, se procedió con la inmovilización de sus cuentas en busca de garantizar la reparación integral del daño causado.

Aunado a ello, informó que en conjunto con la Cofepris y de forma preventiva, se han verificado 24 establecimientos de características similares, de los cuales 6 fueron suspendidos, aunque no tienen relación con los hechos investigados.