El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, destacó el respaldo histórico de la presidenta Claudia Sheinbaum, que le ha dado a la entidad, destacando los avances en infraestructura, salud, educación, conectividad y programas sociales que mejoran el desarrollo del estado.

Alfonso Durazo destaca proyectos en Sonora

El gobernador resaltó la inauguración de la Universidad del Pueblo Yaqui, la cual brinda educación superior a comunidades indígenas, así como el programa Sonora de Oportunidades, el cual otorga becas a estudiantes de comunidades rurales y de etnia.

En temas de salud, señaló la apertura del Hospital Rural IMSS-Bienestar, que tuvo una inversión de 502 millones de pesos y que beneficiará a más de 50 mil habitantes en las comunidades Yaquis.

El gobernador de Sonora agradeció el apoyo de la presidenta hacía las inversiones en el estado (Cortesía)

Asimismo, anunció la apertura del Hospital General de Zona IMSS en Navojoa, el cual tuvo una inversión de más de 2 millones de pesos y estará beneficiando a más de 96 mil habitantes.

Y como si fuera poco, dio a conocer que la construcción del Hospital de Zona del IMSS en San Luis Río Colorado, beneficiará a 128 mil ciudadanos.

Por otra parte, habló sobre la construcción de la carretera Bavispe-Nuevo Casas Grandes, con una inversión de mil 800 millones de pesos, con el objetivo de beneficiar los tiempos de trayecto y conectividad de 115 mil habitantes.

Finalmente, Durazo destacó la instalación del Centro de Diseño ‘Kutsari’ en la Universidad de Sonora, el cual forma parte del Plan Sonora de Energías Sostenibles e impulsará la fabricación de semiconductores y consolidará al estado como un referente en innovación tecnológica.

Con estos resultados, Alfonso Durazo reafirma su compromiso por llenar a Sonora de oportunidades y beneficiar a las familias sonorenses con infraestructura de calidad, oportunidades y atención médica de primer nivel.