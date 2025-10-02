El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, destacó el respaldo histórico de la presidenta Claudia Sheinbaum, que le ha dado a la entidad, destacando los avances en infraestructura, salud, educación, conectividad y programas sociales que mejoran el desarrollo del estado.
Alfonso Durazo destaca proyectos en Sonora
El gobernador resaltó la inauguración de la Universidad del Pueblo Yaqui, la cual brinda educación superior a comunidades indígenas, así como el programa Sonora de Oportunidades, el cual otorga becas a estudiantes de comunidades rurales y de etnia.
En temas de salud, señaló la apertura del Hospital Rural IMSS-Bienestar, que tuvo una inversión de 502 millones de pesos y que beneficiará a más de 50 mil habitantes en las comunidades Yaquis.
Asimismo, anunció la apertura del Hospital General de Zona IMSS en Navojoa, el cual tuvo una inversión de más de 2 millones de pesos y estará beneficiando a más de 96 mil habitantes.
Y como si fuera poco, dio a conocer que la construcción del Hospital de Zona del IMSS en San Luis Río Colorado, beneficiará a 128 mil ciudadanos.
Por otra parte, habló sobre la construcción de la carretera Bavispe-Nuevo Casas Grandes, con una inversión de mil 800 millones de pesos, con el objetivo de beneficiar los tiempos de trayecto y conectividad de 115 mil habitantes.
Finalmente, Durazo destacó la instalación del Centro de Diseño ‘Kutsari’ en la Universidad de Sonora, el cual forma parte del Plan Sonora de Energías Sostenibles e impulsará la fabricación de semiconductores y consolidará al estado como un referente en innovación tecnológica.
Con estos resultados, Alfonso Durazo reafirma su compromiso por llenar a Sonora de oportunidades y beneficiar a las familias sonorenses con infraestructura de calidad, oportunidades y atención médica de primer nivel.