Tras el descarrilamiento de un tren de carga en Naco, Sonora, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) exigió a la empresa Ferromex la reparación total de los daños ecológicos.

El accidente provocó el vertido de aproximadamente 70,300 litros de hidrosulfuro de sodio y varias toneladas de cobre, afectando principalmente el cauce de un arroyo local.

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Profepa ordenaron la clausura temporal de la zona y obligaron a Ferromex a presentar y ejecutar un programa de remediación ambiental.

Profepa ordena a Ferromex a presentar y ejecutar un programa de remediación ambiental tras derrame de tóxicos en Naco, Sonora

Profepa ha instruido a la empresa Ferromex a cumplir con diversas medidas de urgente aplicación para mitigar el impacto ambiental tras el derrame de hidrosulfuro de sodio y concentrado de cobre en Naco, Sonora.

Descarrila tren de Ferromex en Naco, Sonora (Especial)

Ferromex debe retirar los vagones accidentados y toda la infraestructura ferroviaria que resultó contaminada durante el percance.

Además, Profepa le ordenó reforzar las labores para contener los escurrimientos y realizar la limpieza profunda tanto del cauce del arroyo como del suelo afectado.

Ferromex debe completar el retiro del concentrado de cobre derramado y la extracción de la tierra que se mezcló con el hidrosulfuro de sodio.

Es necesario concluir el proceso de descontaminación del carro tanque involucrado y realizar el trasvase de los 1,700 litros de químico que aún permanecían en su interior para permitir su retiro seguro del sitio.

Ferromex está obligada a presentar evidencia documental y fotográfica que acredite que cada una de estas acciones se ha ejecutado conforme a lo ordenado.

Además de estas medidas urgentes, Ferromex tiene la obligación de presentar un plan de caracterización ambiental que abarque al menos tres kilómetros del cauce afectado para evaluar el desplazamiento de las sustancias.

Los resultados de este estudio servirán para diseñar un programa de remediación integral, el cual deberá ser evaluado y aprobado por las autoridades ambientales antes de su ejecución definitiva.

Tras derrame de tóxicos en Naco, Sonora, Profepa ha ejecutado una serie de acciones para mitigar el impacto ambiental

Tras el derrame de tóxicos en Naco, Sonora, Profepa ha ejecutado una serie de acciones de inspección, vigilancia y mandato legal para mitigar el impacto ambiental.

Personal de la Profepa delimitó inicialmente una superficie impactada de 5,207 metros cuadrados.

Se llevaron a cabo sobrevuelos con drones a lo largo de 10 kilómetros del cauce del arroyo para identificar evidencias superficiales de contaminación.

En coordinación con el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), se recolectaron ocho muestras de suelo por duplicado y 18 muestras de fauna (artropodofauna) para determinar el alcance preciso de la afectación.

Inspectores federales mantienen una vigilancia constante en la zona para supervisar las maniobras de atención de la emergencia.

Profepa ha constatado el retiro total del concentrado de cobre, la extracción de tierra mezclada con químicos y el trasvase de 1,700 litros de hidrosulfuro de sodio que aún estaban en el tanque dañado.

Se verificó que el material recuperado (cobre y suelo contaminado) fuera almacenado correctamente conforme a la normativa

Junto con la Semarnat, la Profepa determinó la clausura total temporal de la zona afectada mientras se completan los estudios y las labores de descontaminación.