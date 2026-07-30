Alicia Bárcena confirmó que Ferromex ya concluyó las labores de limpieza tras el derrame de químico corrosivo ocasionado por el descarrilamiento de un tren en Sonora.

La titular de la Semarnat explicó el 30 de julio de 2026 que se realizan análisis para descartar afectaciones de Ferromex al manto acuífero, pues las lluvias pudieron deslavar residuos.

En ese sentido, Alicia Bárcena subrayó que el caso se atiende de manera inmediata y que los peritajes buscan garantizar que no existan riesgos ambientales ni para la población.

Alicia Bárcena confirma que Ferromex ya limpió la zona tras derrame de químico corrosivo en Sonora

Tras el derrame de químico corrosivo en Sonora, Alicia Bárcena destacó que Ferromex ya limpió la zona.

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