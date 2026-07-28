Un tren de Ferromex descarriló la madrugada del 26 de julio de 2026 en Naco, Sonora, provocando el derrame de hasta 59 mil litros de hidrosulfuro de sodio (NaHS), un químico altamente corrosivo.

El accidente ocurrió en las inmediaciones del Rancho Potrero El Cobre, dentro del ejido Cuauhtémoc.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) atendió la emergencia ambiental para contener los riesgos de contaminación y daños en la zona.

El incidente generó alarma por el impacto potencial en el ecosistema y comunidades cercanas.

Sin lesionados tras descarrilamiento de tren de Ferromex en Naco, Sonora

Tras la emergencia, personal de la Coordinación Estatal de Protección Civil acudió al sitio, donde ya se encontraban cuerpos de emergencia y representantes de las empresas involucradas.

Además señalan que durante la inspección inicial se confirmó que no hubo personas lesionadas como consecuencia del descarrilamiento.

En tanto Profepa inició labores de inspección, vigilancia y evaluación ambiental derivadas del derrame del material peligroso.

Asimismo, según Profepa de manera preliminar -en un primer reporte- informó que el derrame no representa un riesgo inmediato para la población.

¿Por qué es peligroso el hidrosulfuro de sodio?

El hidrosulfuro de sodio es un compuesto químico inorgánico altamente corrosivo y soluble en agua.

Destaca entre sus características por su fuerte olor a huevo podrido y su uso principal es en:

Minería

Fabricación de papel

Elaboración de tintes y otras sustancias químicas

Tratamiento de pieles

Producción de agua pesada para los reactores nucleares

Sin embargo es un químico altamente peligroso y corrosivo para la salud del ser humano porque causa daños severos e irreversibles: