El Metro de la Ciudad de México (CDMX) contempló gastos de más de 230 millones de pesos en obras públicas, según se informó en el Programa Anual de Obras Públicas 2026.

El informe señala que el Sistema de Transporte Colectivo llevará a cabo trabajos en toda la red del Metro, siendo la Línea A, B, 4, 9 y 12 donde se realizarán la mayoría de las mejoras.

Línea 12 del Metro CDMX (@ed79garcia / Tomada de X)

Metro CDMX revisará tramos elevados de la Línea A, B, 4, 9 y 12

De acuerdo con el subdirector general de Mantenimiento del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Omar Moya, en la Línea 12 se realizarán los siguientes trabajos:

Mantenimiento sistemático al viaducto elevado

Estudios topográficos y estructurales del tramo Tláhuac–Atlalilco

Instalación de equipos de monitoreo de vibraciones y desplazamientos

Inspección del reforzamiento del viaducto elevado

Apoyo técnico especializado en mantenimiento

Otros tramos elevados también serán revisados, tales como:

Línea 4: Desde la transición Martín Carrera – Talismán hasta Santa Anita

Línea 9: Desde la cola de maniobras hasta la transición Velódromo – Mixiuhca

Línea B: Desde la transición Deportivo Oceanía – Oceanía hasta la transición San Lázaro – Morelos, incluyendo la rotonda en estación San Lázaro y la vía de enlace LB a L5

Metro CDMX (Daniel Augusto/Cuartoscuro)

Línea A del Metro también será revisada

El Programa Anual de Obras Públicas 2026 también incluye revisar el estado del cajón del Metro en el tramo Guelatao–La Paz de la Línea A, con lo cual se pretende disminuir las inundaciones en la zona.

Adicionalmente, también se realizarán obras generales en el resto de líneas: