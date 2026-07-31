El Metro de la Ciudad de México (CDMX) contempló gastos de más de 230 millones de pesos en obras públicas, según se informó en el Programa Anual de Obras Públicas 2026.
El informe señala que el Sistema de Transporte Colectivo llevará a cabo trabajos en toda la red del Metro, siendo la Línea A, B, 4, 9 y 12 donde se realizarán la mayoría de las mejoras.
Metro CDMX revisará tramos elevados de la Línea A, B, 4, 9 y 12
De acuerdo con el subdirector general de Mantenimiento del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Omar Moya, en la Línea 12 se realizarán los siguientes trabajos:
- Mantenimiento sistemático al viaducto elevado
- Estudios topográficos y estructurales del tramo Tláhuac–Atlalilco
- Instalación de equipos de monitoreo de vibraciones y desplazamientos
- Inspección del reforzamiento del viaducto elevado
- Apoyo técnico especializado en mantenimiento
Otros tramos elevados también serán revisados, tales como:
- Línea 4: Desde la transición Martín Carrera – Talismán hasta Santa Anita
- Línea 9: Desde la cola de maniobras hasta la transición Velódromo – Mixiuhca
- Línea B: Desde la transición Deportivo Oceanía – Oceanía hasta la transición San Lázaro – Morelos, incluyendo la rotonda en estación San Lázaro y la vía de enlace LB a L5
Línea A del Metro también será revisada
El Programa Anual de Obras Públicas 2026 también incluye revisar el estado del cajón del Metro en el tramo Guelatao–La Paz de la Línea A, con lo cual se pretende disminuir las inundaciones en la zona.
Adicionalmente, también se realizarán obras generales en el resto de líneas:
- Sustitución de impermeabilizantes en azoteas
- Sellado e inyección de filtraciones en estaciones
- Desazolve de canales, cárcamos y drenajes
- Reparación de charolas de captación pluvial y rejillas de ventilación