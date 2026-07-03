El director general del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama, informó que continúan los trabajos de mantenimiento y conservación en el hospital General “Dr. Fernando Ocaranza”, ubicado en Hermosillo, Sonora, como parte de un plan integral de rehabilitación enfocado en fortalecer la atención médica y mejorar las condiciones de infraestructura para pacientes y personal de salud.

Explicó que las acciones forman parte de una estrategia de modernización que contempla mejoras en sistemas de climatización, energía, instalaciones hidrosanitarias y áreas de atención médica.

Martí Batres rehabilita Hospital Fernando Ocaranza para fortalecer la atención médica en Sonora. (cortesía)

Estrategia contempla mejoras en energía y climatización

De acuerdo con el director general del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama, uno de los ejes principales del proyecto consiste en fortalecer los sistemas de climatización y energía del hospital.

Las labores incluyen mantenimiento preventivo y correctivo a chillers y Unidades Manejadoras de Aire, limpieza de ducteria de aire acondicionado, desinfección de serpentines, reparación de fugas en sistemas de climatización y tuberías de agua helada, además de la instalación y puesta en operación de equipos minisplit para mejorar la regulación de temperatura.

Adecuaciones eléctricas para equipos de aire acondicionado, mantenimiento a tableros eléctricos, instalación de transformador de 500 kVA, mantenimiento a la transición de alta y baja tensión, mantenimiento preventivo mayor a planta de emergencia, y calibración y pruebas de operación de sistemas eléctricos. Martí Batres Guadarrama, director general del ISSSTE

Martí Batres rehabilita Hospital Fernando Ocaranza para fortalecer la atención médica en Sonora. (cortesía)

Segundo eje contempla modernización de áreas médicas

El director general del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama, señaló que el segundo eje contempla el mantenimiento de instalaciones hidrosanitarias, rehabilitación de acabados en baños, desazolve y limpieza de redes sanitarias.

Asimismo, destacó que dentro de las acciones de modernización se realiza la rehabilitación integral de quirófanos, áreas de recuperación, zonas de transferencia y muros del nosocomio.

Sustitución de plafones hospitalarios, sustitución de pisos vinílicos conductivos, pintura de fachada principal y perimetral, e impermeabilización de cubiertas. Martí Batres Guadarrama, director general del ISSSTE

Martí Batres rehabilita Hospital Fernando Ocaranza para fortalecer la atención médica en Sonora. (cortesía)

Hospital tendrá nuevas camas, ambulancias y especialistas

Además de los trabajos de infraestructura, el director general del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama, informó que el Hospital General “Dr. Fernando Ocaranza” recibió 30 nuevas camas eléctricas y cinco ambulancias para fortalecer la atención a la derechohabiencia.

También destacó la realización de la jornada de Tequio “Elena Arizmendi”, mediante la cual se efectuaron labores de rehabilitación menor en áreas de hospitalización, pasillos y espacios comunes.

En materia de recursos humanos, el director general del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama, anunció la incorporación de 10 nuevos especialistas: dos anestesiólogos, dos ginecólogos y perinatólogos, dos médicos internistas, un oftalmólogo y tres especialistas en ortopedia y traumatología.

Por último, es importante destacar que todas estas intervenciones se realizan de forma escalonada a fin de no suspender los servicios médicos y hospitalarios. Martí Batres Guadarrama, director general del ISSSTE

Finalmente, el director general del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama, reiteró que estas acciones forman parte del compromiso institucional para fortalecer la infraestructura hospitalaria y garantizar servicios de salud oportunos, seguros y de calidad para la derechohabiencia.