El secretario de Salud, David Kershenobich Stalnikowitz, y el director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres Guadarrama, instalaron formalmente el Comité Legal del nuevo Servicio Universal de Salud (SUS).

La creación de este órgano forma parte de la estrategia del Gobierno de México para fortalecer la atención médica y avanzar en la implementación del nuevo modelo de salud impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Durante la instalación, David Kershenobich destacó que el Comité Legal permitirá construir las bases jurídicas necesarias para dar certeza y viabilidad a la transformación del sistema de salud.

Comité Legal dará sustento jurídico al Servicio Universal de Salud

El nuevo comité será el encargado de analizar, dialogar y construir consensos sobre los aspectos legales que acompañarán la implementación del Servicio Universal de Salud, respetando las atribuciones de cada institución participante.

Martí Batres explicó que este órgano forma parte de los siete comités especializados creados por el Grupo Estratégico de Implementación del SUS, integrado por la Secretaría de Salud, el IMSS, IMSS-Bienestar, los servicios médicos de PEMEX y el ISSSTE.

La Secretaría de Salud presidirá el Comité Legal, mientras que el ISSSTE, a través de su Dirección Jurídica encabezada por Felipe Zermeño Núñez, será responsable de su operación y secretaría técnica.

No es menor la tarea que tenemos como parte de este Comité Legal. Estoy seguro de que su compromiso, experiencias y aportaciones contribuirán de manera significativa a la toma de decisiones objetivas, transparentes y apegadas al marco jurídico aplicable, en beneficio de los objetivos interinstitucionales. Martí Batres, titular del ISSSTE.

Además, explicó que este comité será el enlace entre los órganos Operativo, Técnico, Financiero-Presupuestario, de Calidad de la Atención, Transformación Digital y Evaluación, con el propósito de elaborar las reformas legales necesarias para la implementación del Servicio Universal de Salud.

Servicio Universal de Salud contempla dos etapas de implementación

Martí Batres recordó que el decreto presidencial establece dos etapas para la puesta en marcha del Servicio Universal de Salud.

La primera deberá cumplirse a más tardar el 1 de enero de 2027 y contempla garantizar la atención universal en casos de urgencias, embarazos de alto riesgo, código infarto y código cerebro.

Así como la continuidad de tratamientos para pacientes con cáncer, VIH, insuficiencia renal crónica, trasplantes y hemofilia, además de vacunación y consultas de atención primaria.

Servicio Universal de Salud avanza con instalación del Comité Legal encabezado por Salud e ISSSTE. (Cortesía)

La segunda etapa iniciará el 1 de julio de 2027 e incorporará servicios universales de laboratorio, tomografía computarizada, ultrasonido, resonancia magnética, estudios con medio de contraste y sesiones de radioterapia.

Finalmente, el director jurídico del ISSSTE, Felipe Zermeño Núñez, presentó un análisis de los lineamientos del Servicio Universal de Salud y un cronograma de trabajo dividido en tres fases, con el objetivo de concluir su desarrollo jurídico antes de finalizar 2026.

Durante la instalación del comité también participaron el subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica de la Secretaría de Salud, Eduardo Clark García Dobarganes, así como representantes del Grupo Estratégico y de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad.