El Hospital Regional (RG) Gral.Ignacio Zaragoza, ubicado en la Ciudad de México, adscrito al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) que dirige Martí Batres Guadarrama, recibió 26 nuevas camas hospitalarias, a fin de fortalecer la atención de 933 mil 661 derechohabientes.

De acuerdo con el director de esta unidad médica de tercer nivel, Héctor Rodolfo Hurtado Reyna, las nuevas unidades reforzarán la calidad del servicio que brinda el nosocomio a sus derechohabientes, por lo que reconoció esta acción.

Hoy es un día de mucho gusto porque estamos recibiendo 26 nuevas camas que ha hecho favor de enviarnos nuestro director general el doctor Martí Batres. Estas 26 camas vienen a dar un refuerzo para la atención de calidad que les damos a nuestros pacientes. Héctor Rodolfo Hurtado Reyna, director del Hospital RG, Gral Ignacio Zaragoza

Las nuevas unidades reforzarán la calidad del servicio que brinda el nosocomio. (CORTESÍA )

Nuevas camas serán instaladas en diferentes espacios para brindar una mejor atención

Detalló que, del total de camas recibidas, 10 serán instaladas en el área de urgencias para adultos, seis más en neurocirugía, tres en cirugía general, cuatro en medicina interna y tres en hemodinamia.

Serán distribuidas en diferentes servicios como urgencias, medicina interna, hospitalización, con lo que vamos a garantizar una mejor atención a nuestros derechohabientes y una mayor comodidad, dándoles calidad y humanismo. Héctor Rodolfo Hurtado Reyna, director del Hospital RG, Gral Ignacio Zaragoza

Estas unidades forman parte del lote de las 2 mil 275 nuevas camas que distribuye el ISSSTE en sus unidades médicas de segundo y tercer nivel de atención. En estas dos primeras semanas de junio se han entregado 354 camas, las cuales han arribado al Hospital General (HG) Dr. Fernando Quiroz Gutiérrez, en la Ciudad de México; así como a los Hospitales Regionales de León, Morelia, Puebla, Sinaloa, Oaxaca y Monterrey.

Además, en mayo se entregaron un total de 556 equipos en distintas sedes del organismo, entre ellas al Hospital Regional, Elvia Carrillo Puerto, en Mérida, Yucatán; la Clínica Hospital (CH) Dr. Patricio Trueba de Regil, Campeche; y la Clínica de Medicina Familiar con Especialidades y Quirófano (CMFEQ) de Mérida, Yucatán, por mencionar algunas.