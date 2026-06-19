Martí Batres Guadarrama inauguró formalmente la Unidad de Medicina Familiar (UMF) de San Buenaventura, Coahuila, con una inversión de 10.9 millones de pesos en beneficio de más de 4 mil derechohabientes.

La unidad ofrecerá consulta general, familiar, geriátrica y dental, además de farmacia, archivo clínico y servicio de telemedicina para conectar a los pacientes con especialistas en Saltillo, Coahuila.

Martí Batres destaca transformación del ISSSTE con inauguración de UMF en San Buenaventura

El director general del ISSSTE reconoció que la nueva unidad representa un logro del magisterio, sector que calificó como factor clave para la cohesión y la conciencia nacional.

Destacó además el impulso de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha colocado la salud como uno de los ejes rectores del Segundo Piso de la Cuarta Transformación.

El secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Alfonso Cepeda Salas, celebró la inauguración al señalar que los trabajadores de la educación de municipios como Ocampo, Abasolo y Cuatro Ciénegas tenían que trasladarse hasta Monclova para recibir atención médica básica.

UMF San Buenaventura del ISSSTE integra telemedicina, medicina preventiva y espacios comunitarios

La subdirectora de Obras y Contrataciones, Rosa María Zabal Cortés, informó que la unidad se construyó en un predio de mil 700 metros cuadrados con superficie de construcción de mil 400 metros cuadrados.

El espacio incluye consultorio familiar, medicina preventiva, estomatología, archivo clínico, farmacia y almacén, además de un área ajardinada pensada como espacio de encuentro comunitario.

El director de la unidad, Ángel Berardi Garnica, señaló que la UMF fortalecerá la atención primaria ante el incremento de enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes, obesidad y padecimientos cardiovasculares.

Para ello contará con telemedicina, expediente clínico electrónico y plataformas digitales para la gestión de citas médicas.