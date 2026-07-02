Delfina Gómez Álvarez, en coordinación con la presidenta Claudia Sheinbaum, impulsa el Plan Integral de la Zona Oriente del Estado de México, una estrategia enfocada en reducir el rezago histórico de la región mediante obras de infraestructura, movilidad y transporte que beneficien a más de 10 millones de mexiquenses.

El proyecto forma parte de las acciones prioritarias del Gobierno de México para mejorar la calidad de vida de la población que habita en los municipios del oriente de la entidad.

Plan Oriente del Edomex destina 11 mil 800 mdp para movilidad, transporte y senderos seguros

El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina, informó que el plan contempla una inversión de 11 mil 800 millones de pesos para garantizar a la población un tránsito más seguro y eficiente, además de fortalecer la conectividad en la región.

Detalló que los recursos se distribuirán de la siguiente manera:

2 mil 900 millones de pesos para transporte público.

5 mil 900 millones de pesos para proyectos de movilidad.

3 mil millones de pesos para la construcción de senderos seguros.

El objetivo es facilitar los traslados cotidianos y mejorar las condiciones para el desarrollo de las actividades diarias de los habitantes de la Zona Oriente del Estado de México.