El Hospital General de Aguascalientes del ISSSTE obtuvo por cuarta ocasión el reconocimiento Oro de Angels Awards, una distinción internacional impulsada por la World Stroke Organization (WSO) que reconoce la calidad y oportunidad en la atención de pacientes que sufren un accidente cerebrovascular (ACV).

Este reconocimiento acredita que el Hospital General de Aguascalientes del ISSSTE cumple con estándares internacionales para la atención de emergencias neurológicas y garantiza una respuesta rápida para reducir secuelas y salvar vidas.

Rosa María González Rodríguez destaca calidad médica del Hospital General de Aguascalientes del ISSSTE

La subdelegada médica del ISSSTE en Aguascalientes, Rosa María González Rodríguez, explicó que el reconocimiento fue posible gracias al trabajo coordinado de un equipo multidisciplinario integrado por especialistas en urgencias, neurología, neurocirugía, medicina interna, rehabilitación, nutrición, psicología, enfermería y laboratorio.

También señaló que la categoría Oro reconoce la atención inmediata y eficaz que reciben los pacientes que presentan un accidente cerebrovascular, una de las principales causas de discapacidad y mortalidad a nivel mundial.

Asimismo, destacó que durante el primer trimestre de 2026 se cumplieron las métricas internacionales establecidas por la iniciativa, consolidando nuevamente al hospital dentro de los centros médicos con mejores prácticas de atención.

José Humberto Rodríguez Medina resalta protocolos para atender accidentes cerebrovasculares

Por su parte, el director del Hospital General de Aguascalientes del ISSSTE, José Humberto Rodríguez Medina, explicó que la certificación valida el cumplimiento estricto de protocolos intrahospitalarios para restablecer el flujo sanguíneo cerebral antes de que ocurra un daño irreversible.

El director del Hospital General de Aguascalientes del ISSSTE, José Humberto Rodríguez Medina, recordó que un accidente cerebrovascular constituye una urgencia médica que requiere atención inmediata para evitar consecuencias graves o permanentes.

Además, puntualizó que la obtención de la categoría Oro demuestra la capacidad del personal médico para actuar con la rapidez necesaria y reducir significativamente las secuelas asociadas a este padecimiento.

Viridiana Villalobos Santana destaca capacitación y mejora continua

La coordinadora de Urgencias y Terapia Intensiva del Hospital General de Aguascalientes del ISSSTE, Viridiana Villalobos Santana, señaló que el reconocimiento fue posible gracias al cumplimiento de los tres pilares establecidos por la iniciativa Angels Awards: capacitación especializada, optimización de procesos y monitoreo permanente.

Explicó que el personal médico, de enfermería y paramédicos participa constantemente en simulacros y procesos de actualización para mejorar la atención de pacientes con accidente cerebrovascular.

Asimismo, destacó que se logró reducir el tiempo conocido como “puerta-aguja”, que mide el intervalo entre la llegada del paciente a urgencias y el inicio del tratamiento especializado.

El Hospital General de Aguascalientes del ISSSTE obtuvo por cuarta vez la distinción Oro de Angels Awards, reconocimiento internaciona. (Cortesía)

Hospital General de Aguascalientes del ISSSTE fortalece atención médica especializada

Con este reconocimiento internacional, el Hospital General de Aguascalientes del ISSSTE reafirma su posición como una de las instituciones médicas más destacadas en la atención de accidente cerebrovascular en México.

La obtención del reconocimiento Oro de Angels Awards refleja el compromiso del Hospital General de Aguascalientes del ISSSTE con la mejora continua, la atención oportuna y la aplicación de estándares internacionales que contribuyen a salvar vidas y mejorar la calidad de vida de los pacientes.