La Fiscalía de Sonora informó que se logró la vinculación a proceso de dos personas más por su presunta implicación en el incendio en Waldo’s Hermosillo, que dejó 24 muertos.

Un juez de control determinó que existen pruebas suficientes para vincular a proceso a los dos implicados por varios delitos, entre ellos:

Homicidios culposos

Aborto imprudencia

Lesiones de diversa gravedad

Incumplimiento de un deber legal

Explosión en Waldos de Hermosillo (Especial)

Vinculan a proceso a dos personas más por el incendio en Waldo’s Hermosillo

Un juez vinculó a proceso a dos personas más por su presunta relación con el incendio en Waldo’s Hermosillo, quienes continuarán su proceso en libertad condicional.

Como medida cautelar, estas dos personas tendrán que realizar el un pago como garantía económica, además de la firma periódica mensual y la prohibición de salir del estado de Sonora.

El juez de control fijó un plazo de seis meses para realizar la investigación complementaria, periodo en el que los imputados no deberán acercarse a las víctimas, ofendidos y testigos relacionados con el caso

Cabe mencionar que durante la misma audiencia, el juez resolvió no vincular a proceso a una persona, por lo que la Fiscalía de Sonora apelará la decisión del órgano jurisdiccional en el caso del Waldo’s Hermosillo.