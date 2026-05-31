La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora informó la detención de cinco personas presuntamente implicadas en el caso de la desaparición y muerte de Marco Antonio “N”, hijo de la activista Cecilia Flores.

Tras siete años de búsqueda por parte del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, la investigación determinó que dos células criminales estuvieron involucradas en el crimen ocurrido en el año 2019.

Fiscalía de Sonora informa sobre la detención de cinco personas por el caso del hijo de Ceci Flores

Fiscalía de Sonora presentó un avance en la búsqueda de justicia y verdad para Ceci Flores, líder de las Madres Buscadoras de Sonora, tras la desaparición y muerte de su hijo Marco Antonio.

El 25 de marzo de 2026, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) ejecutó un cateo en el kilómetro 46 de la Carretera 26, en Hermosillo, donde localizaron restos óseos.

Fiscalía de Sonora confirma cinco detenidos por caso del hijo de Ceci Flores (@fgjesonora / X )

El Laboratorio de Genética Forense confirmó, mediante pruebas de ADN, la correspondencia con Marco Antonio. Los restos fueron entregados a su madre Ceci Flores el 31 de marzo y sepultados el 2 de abril de 2026 en Bahía de Kino.

Las investigaciones ministeriales y de inteligencia permitieron identificar la participación de dos fracciones delictivas vinculadas a células del Cártel de Sinaloa.

El 2 de abril de 2026, se obtuvieron ocho órdenes de aprehensión, seis fueron cumplimentadas: una quedó sin efecto por el fallecimiento de un sujeto identificado como Alexis “N”, y cinco derivaron en la captura de:

Felipe de Jesús “N” Sergio Elliot “N” Francisco Javier “N” Martín “N” Alán Eduardo “N”

Los cinco detenidos enfrentan actualmente un proceso penal por los delitos de desaparición cometida por particulares y asociación delictuosa.

Fiscalía de Sonora confirma cinco detenidos por caso del hijo de Ceci Flores (@fgjesonora / X )

Fiscalía de Sonora confirma que la investigación por el caso del hijo de Ceci Flores sigue activa

Marco Antonio “N”, privado de su libertad en Bahía de Kino el 4 de mayo de 2019, fue finalmente sepultado por su familia en abril de 2026.

La Fiscalía ha sido enfática en que mantendrá las investigaciones abiertas con el fin de lograr el esclarecimiento total de los hechos y determinar la responsabilidad de todos los involucrados.

La autoridad estatal reiteró su compromiso de que estos hechos no queden impunes y de asegurar el acceso pleno a la justicia para Ceci Flores y su familia.

De las ocho órdenes de aprehensión obtenidas, aún quedan dos por cumplimentar para dar con el resto de los presuntos responsables involucrados en la célula criminal.