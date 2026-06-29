Este lunes 29 de junio de 2026, bomberos y elementos de Seguridad Pública acudieron a la tienda Waldo’s en Hermosillo, ubicada en la calle Doctor Noriega, donde el 1 de noviembre de 2025 ocurrió una explosión que dejó 24 muertos y 15 lesionados.

La diligencia judicial correspondió a un Dictamen de Criminalística de Campo y al traslado de un transformador para análisis pericial, solicitado por la defensa.

Las investigaciones apuntan a que dicho transformador pudo ser el origen del incendio, dentro de un proceso penal aún en curso.

Fiscalía de Sonora realiza peritaje a transformador

Mediante un comunicado, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, reporta que la visita corresponde a un Dictamen de Criminalística de Campo y al traslado de un transportador para su análisis pericial, acción que fue solicitada por la defensa dentro del proceso penal en curso.

El informa concuerda con versiones no oficiales que han circulado a lo largo de los meses, mismas que indican que el transformador es el origen del incendio.

Los resultados del peritaje serán integrados a la carpeta de investigación en la que participan:

Ministerio Público

Servicios Periciales

Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC)

Protección Civil Estatal y Municipal

Bomberos de Hermosillo

Comisión Federal de Electricidad (CFE)

La autoridad precisó que la diligencia judicial se realiza con conocimiento de las partes involucradas así como del juez de la causa.

Es la segunda ocasión en el mes de junio en que autoridades acuden a realizar diligencias en Waldo’s Hermosillo.

Fiscalía de Sonora ordena retirar transformador de tienda Waldo's (@fgjesonora / X)

¿Qué pasó en Waldo’s Hermosillo?

El 1 de noviembre de 2025 se registró un incendio al interior de una tienda Waldos’ ubicada en el centro de Hermosillo. El saldo oficial fue de 24 personas fallecidas y 15 lesionadas.

Las investigaciones sobre este caso, continúan. 20 funcionarios públicos estatales y municipales, así como de directivos de la empresa han sido vinculados a proceso penal.

Se les investiga por presuntas irregularidades en supervisiones, permisos y medidas de seguridad.