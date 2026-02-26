Florencio Díaz Armenta, ex secretario de Ayuntamiento de Hermosillo, fue vinculado a proceso por la explosión ocurrida el 1 de noviembre de 2025 en la tienda Waldo’s de esa entidad, en Sonora.

También conocido como “Chito”, este funcionario enfrenta cargos por el delito de incumplimiento de funciones, al igual que el exdirector de Protección Civil municipal, Sergio Flores.

Además de Florencio Díaz Armenta, otras nueve personas, a quienes se les atribuyen los delitos de homicidio, lesiones y aborto culposo, fueron vinculadas a proceso por la explosión en el Waldo’s de Hermosillo.

Tienda Wlado's en Hermosillo, Sonora (ARTURO CASTRO/CUARTOSCURO.COM / Arturo Castro)

Florencio Díaz Armenta es vinculado a proceso por el caso Waldo’s Hermosillo

De acuerdo con información de la Fiscalía General de Justicia de Sonora, el juez de control determinó procedente los datos de prueba presentados por el Ministerio Público para la vinculación a proceso de Florencio Díaz Armenta.

Sobre el panista pesan delitos como homicidio culposo, aborto, lesiones, daños, e incumplimiento de un deber legal por la explosión del Waldo’s Hermosillo que dejó 24 personas muertas.

Por este caso, a Florencio Díaz Armenta se le establecieron medidas cautelares distintas a la prisión preventiva oficiosa y se le fijó un plazo de seis meses para la investigación complementaria.

Es de recordar que Florencio Díaz Armenta se desempeñaba como empresario y militante del PAN antes de su detención; en su último cargo trabajó como ex secretario de Ayuntamiento de Hermosillo.

Sergio Orlando “N” tendrá audiencia el 2 de marzo 2026

En lo que respecta a Sergio Orlando “N”, exdirector de Protección Civil de Hermosillo, el juez solicitó una semana para resolver su probable vinculación a proceso por incumplimiento de su deber en el caso Waldo’s.

La audiencia del funcionario se reanudará el 2 de marzo 2026.